Le choix doit être clair : Kamala Harris à la présidence

Avis. Vote autochtone 2024.Le choix du président en 2024 est assez difficile au cours de ce cycle électoral.

L’ancien président Donald Trump, candidat républicain pour 2024, se présente pour « rendre à l’Amérique sa grandeur », sans dire aux électeurs quand ce moment sera venu. C’était peut-être une époque où des millions de Noirs étaient esclaves ou peut-être où l’Amérique pratiquait le génocide contre les peuples autochtones. Aspirent-ils à l’époque où le gouvernement fédéral a volé les enfants autochtones de leurs foyers familiaux et les a emmenés dans des internats indiens où les étudiants ont été soumis à d’horribles abus physiques, émotionnels et sexuels ?

Ou peut-être était-ce l’époque « Laissez-le à Beaver » lorsque l’épouse adorée, June Cleaver, a rencontré son mari, Ward, à la porte alors qu’il rentrait du bureau avec un collier de perles. Peut-être que les gens oublient qu’il s’agissait d’une fiction écrite par des écrivains hollywoodiens.

On ne sait pas exactement quand l’Amérique était grande.

Ce n’est certainement pas il y a quatre ans, sous la présidence de Trump, qu’il avait prouvé qu’il était un échec majeur en tant que gestionnaire de crise. Il a répété à plusieurs reprises au public américain que la pandémie de Covid-19 disparaîtrait d’elle-même. Cela ne s’est pas produit et plus d’un million d’Américains sont morts à cause de son incompétence totale. Les causes de l’inflation élevée dont l’administration Biden a hérité s’étaient déjà manifestées sous l’administration Trump, lorsqu’il y avait un changement dans la main-d’œuvre et que les entreprises escroquaient le public américain et récoltaient des bénéfices historiques.

Donc, je ne sais vraiment pas à quoi aspirent les gens qui veulent « Make America Great Again ».

Je souscris personnellement à l’idée qui emprunte au préambule de la Constitution des États-Unis qui commence par : « Nous, le peuple des États-Unis, afin de former une Union plus parfaite… » qui suggère que l’Amérique est un travail en cours.

Le candidat démocrate le comprend. Un chant fréquent lors de ses rassemblements a été « Nous ne reviendrons pas ! » Au cours de sa campagne, la vice-présidente Harris s’est engagée à être « un président pour tous les Américains » et promet de « construire un avenir meilleur pour notre nation ».

Ce message est une extension de son discours de clôture sur l’Ellipse et contraste fortement avec ce que les électeurs ont vu de la part de Trump au cours de sa campagne.

Les grands médias semblent avoir deux séries de qualifications pour la présidence cette année. Pour Trump, il obtient de nombreux laissez-passer gratuits. En revanche, Harris est constamment interrogée sur sa politique.

La semaine dernière à Kalamazoo, lorsque l’ancienne première dame Michelle Obama a souligné que les médias prétendaient que Harris avait exposé sa politique, une femme dans le public a crié : « Ils peuvent aller sur son site Web. » Les Américains devraient le faire, car pour une candidate qui n’est candidate que depuis fin juillet, il y a beaucoup à faire. site officiel à absorber. »

Le directeur exécutif du Congrès national des Indiens d’Amérique (NCAI) a déclaré à plusieurs reprises cette année électorale que les Amérindiens ne devraient pas penser en termes de politique partisane, mais devraient voter pour la souveraineté tribale.

Cette année présente une opportunité unique pour les Amérindiens car les dossiers des deux candidats sont là pour notre examen.

Sous l’administration Trump, les portes d’accès étaient fermées aux tribus. Il a déclenché une époque où les Autochtones subissaient des assauts constants contre notre santé et notre bien-être spirituels. Trump n’a pas réussi à convoquer à nouveau le Sommet des nations tribales de la Maison Blanche, une réunion annuelle qui donne à l’administration et aux chefs tribaux le temps de discuter des moyens de renforcer les relations de nation à nation grâce à des investissements fédéraux et d’assurer le progrès du pays indien.

En plus de cet échec, les consultations tribales significatives étaient presque inexistantes, et sans ces réunions vitales, des projets préjudiciables ont été approuvés à proximité de nos communautés tribales. Par exemple, Trump a immédiatement réduit de 85 % le monument national Bears Ears, qui abrite des milliers de sites sacrés, et son administration a approuvé l’avancement du mur frontalier qui a conduit à la destruction des sites culturels et funéraires de la nation Tohono O’odham.

Trump a drainé des fonds des programmes mêmes créés pour remplir les responsabilités du gouvernement fédéral en matière de confiance et de traités envers les tribus. Année après année, les chefs tribaux ont dû lutter contre ses propositions visant à réduire le financement des programmes d’éducation et de santé autochtones. Trump a même soumis chaque année au Congrès des demandes de budget qui auraient pu annuler le financement du Bureau de l’éducation indienne.

D’un autre côté, Harris a été un fervent partisan du pays indien sous l’administration Biden-Harris.

En juillet 2023, le vice-président est entré dans l’histoire en visitant la communauté indienne de Gila River, devenant ainsi le premier président ou vice-président en exercice à le faire. Au cours de sa visite, elle a souligné l’engagement de l’administration Biden-Harris envers les nations tribales et les communautés autochtones.

En novembre 2022, lors du Sommet des nations tribales de la Maison Blanche, le vice-président a discuté de la collaboration de l’administration avec les chefs tribaux pour renforcer les relations tribales.

Harris a également été impliqué dans :

Santé maternelle : Les femmes autochtones courent un risque deux fois plus élevé de décès liés à la grossesse. Le vice-président Harris a donné la priorité à cette crise à l’ordre du jour de la Maison Blanche, en dirigeant la toute première réunion sur la santé maternelle avec les secrétaires de cabinet et les dirigeants d’agences. Ses initiatives ont généré des engagements importants de la part des secteurs public et privé pour lutter contre la santé maternelle et les inégalités systémiques qui touchent les femmes noires, amérindiennes et rurales.

Accès au capital pour les petites entreprises : Les Amérindiens sont trois fois plus susceptibles de ne pas avoir accès aux services financiers traditionnels. Après avoir obtenu plus de 12 milliards de dollars d’investissements pour les prêteurs communautaires au cours de son mandat au Sénat, la vice-présidente Harris a travaillé à la mise en œuvre de ce financement, encourageant les prêteurs à favoriser l’entrepreneuriat inclusif et à développer des communautés à fortes opportunités. Cet effort a abouti à des investissements substantiels dans les CDFI qui soutiennent les entreprises autochtones.

Faire face à la crise climatique : Avant l’adoption de la loi bipartite sur les infrastructures et de la loi sur la réduction de l’inflation, le vice-président Harris a plaidé en faveur d’investissements cruciaux pour le pays indien, en se concentrant sur la résilience climatique et les infrastructures hydrauliques. Elle continue d’être un ardent défenseur de ces investissements, promouvant leur potentiel de création d’emplois et d’opportunités économiques à travers diverses initiatives, notamment des événements et des discussions révolutionnaires à la Maison Blanche.

Droit de vote: En juillet 2021, la vice-présidente a réuni des dirigeants amérindiens et autochtones d’Alaska pour discuter du droit de vote dans le cadre de ses efforts continus pour protéger l’accès au scrutin. En mars 2022, elle a marqué le premier anniversaire du décret sur la promotion de l’accès au vote en soulignant les réalisations de l’administration et en publiant un rapport sur le droit de vote des Amérindiens.

Accès à Internet abordable : Le vice-président Harris a toujours défendu un accès Internet abordable. En août 2022, elle a annoncé 146 millions de dollars de récompenses dans le cadre du programme Tribal Broadband Connectivity et un financement supplémentaire d’un milliard de dollars lors d’un appel à la presse avec les médias tribaux.

En choisissant le candidat présidentiel sur la base de la souveraineté tribale, le choix ne peut être beaucoup plus clair. KAMALA HARRIS est le meilleur choix pour le pays indien.

Bien entendu, son expérience en tant que procureur général de Californie, sénateur américain et quatre années en tant que vice-présidente lui a permis de maîtriser des questions politiques bien au-delà de la politique tribale.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, VOTEZ au plus tard le 5 novembre.

À propos de l’auteur : « Levi \ »Calm Before the Storm\ » Rickert (Prairie Band Potawatomi Nation) est le fondateur, éditeur et rédacteur en chef de Native News Online. Rickert a reçu le prix de la meilleure chronique 2021 Native Media Award pour la catégorie imprimée\/en ligne par la Native American Journalists Association. Il siège au conseil consultatif de la Multicultural Media Correspondents Association. Il peut être contacté à [email protected].

