Le choix de Trump House dépasse le représentant qui a voté pour la destitution

OLYMPIA, Washington (AP) – Le républicain Joe Kent, qui a défié le représentant républicain sortant Jaime Herrera Beutler pour son vote pour destituer l’ancien président Donald Trump, a pris une avance étroite dans la course pour la deuxième place dans les deux premières primaires de l’État de Washington.

Dans le cadre du système primaire de l’État, tous les candidats se présentent sur le même bulletin de vote et les deux premiers votants se qualifient pour les élections de novembre, quel que soit le parti.

La démocrate Marie Gluesenkamp Perez s’était déjà qualifiée pour le scrutin de novembre puisqu’elle était la première à recueillir des voix après la primaire du 2 août, avec 31 % des voix. Herrera Beutler, qui avait environ 24% le soir des élections, est tombé à un peu plus de 22% lundi et suivait Kent – ​​un ancien béret vert approuvé par Trump qui a bondi dans les retours tardifs – de 813 voix.

Un recomptage obligatoire aurait lieu si la marge de voix entre les candidats n° 2 et n° 3 est inférieure à la moitié de 1 % et proche de 2 000 voix.

On estime qu’il reste 10 000 votes à compter dans le comté de Clark, le plus grand du district, et une autre mise à jour n’aura pas lieu avant mardi après-midi. Plusieurs centaines de votes restent à compter dans les autres comtés du district, mais les comtés ont jusqu’au 16 août pour terminer leur décompte et pour que les commissions de démarchage certifient les résultats, suivies d’une certification par le secrétaire d’État d’ici le 19 août.

Parce que Washington est un État de vote par correspondance et que les bulletins de vote doivent simplement être déposés le jour du scrutin, il faut souvent des jours pour connaître les résultats finaux dans des courses serrées alors que les bulletins de vote arrivent dans les bureaux électoraux du comté tout au long de la semaine.

Sur les 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour la destitution de Trump, quatre ont choisi de ne pas se présenter aux élections. Le représentant du Michigan Peter Meijer a été battu lors d’une primaire mardi par John Gibbs, approuvé par Trump, et le représentant Tom Rice de Caroline du Sud a perdu contre un challenger approuvé par Trump en juin. Le représentant David Valadao de Californie – qui a une primaire ouverte comme Washington – a survécu à un défi primaire. La représentante Liz Cheney du Wyoming se prépare à la défaite lors de sa primaire du 16 août contre un rival soutenu par Trump.

Le représentant de Washington, Dan Newhouse, s’est qualifié pour les élections générales lors de sa primaire dans l’État de Washington la semaine dernière, repoussant un rival soutenu par Trump, et apparaîtra au scrutin de novembre avec l’opposant démocrate Doug White.

Rachel La Corte, Associated Press