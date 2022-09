Le choix de Trump aux élections du Michigan, Kristina Karamo, a menacé de tuer sa famille

La candidate du Parti républicain au poste de secrétaire d’État du Michigan, qui a été approuvée par l’ancien président Donald Trump, a menacé il y a plusieurs années de se suicider ainsi que ses deux filles en réponse à la demande de divorce de son mari, son ex-mari allégué dans un dossier judiciaire publié vendredi.

Les allégations contre Kristina Karamo, qu’elle a niées dans un communiqué vendredi en fin d’après-midi, ont été révélées deux mois avant l’élection du secrétaire d’État, le plus haut responsable électoral du Michigan.

Le Michigan est l’un des nombreux États que Trump prétend à tort avoir perdu en raison d’une fraude électorale généralisée lors de l’élection présidentielle de 2020 contre le président Joe Biden. Karamo a soutenu ces affirmations.

Trump, lorsqu’il a approuvé Karamo, a déclaré: “Bonne chance Kristina, et pendant que vous y êtes, regardez les faux résultats des élections qui ont eu lieu dans la ville de Detroit.”

Son ex-mari Adom Karamo a fait des allégations explosives à son sujet dans un dossier du tribunal de la famille du Michigan en octobre dernier alors qu’il demandait au tribunal de lui accorder 75 jours de nuitées avec leurs filles chez lui en Floride pendant leurs pauses scolaires. Le dépôt a d’abord été obtenu et édité par le site en ligne Jezebel.com.

Kristina a dit une fois: “F — it, je vais tous nous tuer”, alors qu’elle tentait de saisir le volant et “d’écraser” une voiture conduite par son mari et transportant leurs deux adolescents, a écrit Adom dans le dépôt.

Dans sa requête de l’automne dernier, Adom Karamo a également allégué que Kristina, qui est professeure dans un collège communautaire, avait été “internée dans une institution pour évaluation en raison de ses efforts d’automutilation et de suicide”.

“Père a en fait été pris au piège dans le mariage pendant des années, toujours sous la menace que Mère se suicide”, a-t-il écrit.

Adom a écrit qu’il ne croyait pas au moment de la requête que Kristina “se trouve actuellement dans cet état d’esprit, comme c’était le cas il y a plusieurs années”.

“| crois, cependant, que ses enfants ont été la seule chose qui l’a gardée saine d’esprit”, a-t-il ajouté dans le dossier.

Dans sa déclaration vendredi, Kristina a déclaré: “Je n’ai jamais fait de mal à mes enfants, toutes les affirmations que j’ai sont catégoriquement fausses.”

“Mon ex-mari, faisant de fausses allégations en 2021 sur les réseaux sociaux et dans des documents judiciaires, était une tentative d’exploiter le fait que je suis une personnalité publique, en l’utilisant comme levier pour modifier l’accord de garde dont il était mécontent”, a écrit Kristina. .

Elle a également déclaré que “les entités médiatiques et mes adversaires sont désespérés, ils veulent donc pousser de fausses allégations avec AUCUNE preuve”.

“J’aime mes enfants, j’ai pardonné à mon ex-mari et j’ai hâte de servir les citoyens du Michigan”, a-t-elle écrit.

Kristina a été officiellement nommée candidate du GOP au poste de secrétaire d’État samedi. Elle affronte le démocrate sortant Jocelyn Benson aux élections générales.

L’avocat de Kristina Karamo, Dennis Zamplas, qui a nié les allégations dans un dépôt au tribunal l’automne dernier, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Trump n’a pas non plus immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le Parti républicain du Michigan a refusé de commenter. CNBC n’a pas pu contacter Adom Karamo par téléphone.