Le choix de Trey Lance des 49ers était le geste audacieux ultime du repêchage de la NFL

Après toutes les spéculations et les proclamations catégoriques des analystes selon lesquelles les 49ers de San Francisco utiliseraient le troisième choix au total du repêchage de la NFL sur le quart-arrière de l’Alabama Mac Jones, le jour du repêchage est enfin arrivé, et avec lui est venue la sélection qui a étonné beaucoup de personnes dans la ligue mais qui parfait pour les cuivres Niners.

San Francisco, l’une des franchises les plus réputées de la NFL, a découvert l’un des grands mystères du repêchage dans Trey Lance de l’État du Dakota du Nord et l’a couronné comme le quart-arrière du futur.

Le déménagement s’est avéré surprenant uniquement à cause de tous les écrans de fumée avant-projet, que les 49ers ont bien accueillis. L’entraîneur Kyle Shanahan a trouvé toutes les projections de Jones comiques et il s’est félicité de la liberté que les rapports accordaient au directeur général John Lynch et à lui pour mener leurs recherches sur Lance.

« Nous n’allions pas chercher à corriger cela, du tout », a déclaré Shanahan aux journalistes avec un ricanement.

Les 49ers ont certainement fait leurs devoirs sur Jones. Mais quelque chose à propos de ce mouvement n’a jamais eu de sens en raison du potentiel limité de l’Alabama.

Mais lorsque San Francisco a décidé de se séparer de trois choix de première ronde et d’un troisième tour afin que l’équipe puisse passer au troisième rang du classement général, leurs intentions semblaient claires: assurer un quart-arrière vraiment transformateur.

Lance, avec ses dons physiques exceptionnels et son impressionnant maquillage mental, convient potentiellement à ce projet.

Le mot «potentiellement» est essentiel ici. Car bien que spécial, Lance est aussi un projet.

Mais les 49ers ont fait quelque chose que les équipes modernes de la NFL font rarement. Plutôt que d’attraper un joueur qui peut les aider tout de suite, ils ont investi massivement dans une perspective dont le meilleur football pourrait encore être dans deux ou trois ans.

Mais San Francisco a fait cette sélection parce que le plafond exceptionnellement élevé dont Lance semble se vanter, ainsi que la force globale de sa liste, ont alimenté la conviction que la franchise peut se permettre de faire preuve de patience dans ce domaine.

Et ainsi mis fin au suspense entourant la sélection la plus intrigante du repêchage 2021.

Parce que tout le monde du football a projeté Trevor Lawrence à Jacksonville au moment où les Jaguars ont obtenu le pire record de la saison 2020, et parce que Zach Wilson a rapidement semblé s’enfermer à la deuxième place grâce à une impressionnante performance de la journée professionnelle qui a suivi un prolifique saison universitaire, tous les yeux rivés sur les 49ers.

Seraient-ils utiliser le choix n ° 3 sur Jones, qui a aidé à mener l’Alabama à un titre national la saison dernière? Passeraient-ils le choix sur Justin Fields, qui a orchestré deux saisons prolifiques pour Ohio State? Ou voulaient-ils Lance, le produit de l’État du Dakota du Nord, qui, bien que talentueux, n’avait qu’une seule saison complète d’expérience de départ, et en 2020 n’a joué qu’un seul match parce que son collège a choisi de ne pas participer à une saison traditionnelle au milieu des préoccupations concernant le COVID-19?

Très peu de préparation de l’avant-projet de cette année semblait avoir du sens. Les domaines sont passés de très appréciés immédiatement après la saison universitaire à très examinés et minimisés, du moins aux yeux de nombreux analystes de la rédaction.

Jones, quant à lui, a vu sa popularité monter en flèche. Lance est resté en grande partie un mystère car si peu de gens avaient vu une partie importante de sa bande.

Lorsque le brain trust des 49ers a étudié les quarts du repêchage, ils avaient une décision clé à prendre: aller avec un joueur comme Jones, qui s’est classé parmi les quarts les plus réguliers et les plus prêts pour les pro du repêchage, même s’il ne possède qu’un athlétisme moyen, ou sélectionner un joueur avec un plus grand potentiel et des traits physiques supérieurs?

Ils ont certainement trouvé Jones impressionnant du point de vue de la présence de poche. Ils ont également aimé la cohérence et la précision qu’il affichait sur les passes profondes. Les évaluateurs de talents de San Francisco pensaient même que Jones affichait des pieds rapides et un meilleur athlétisme que beaucoup lui attribuaient.

Cependant, Lance avait plus à offrir.

Lorsque Shanahan and Co. a étudié le film et les entraînements de Lance, ils sont repartis impressionnés. Il a montré de grands éclairs de talent de bras. Il a montré une capacité de lancer naturelle avec une bonne base, ce qui est très important pour Shanahan. Les entraîneurs des 49ers ont aimé l’athlétisme et la mobilité de Lance.

Les 49ers ont cependant compris que Lance avait besoin de temps pour se développer. Il n’a qu’une expérience limitée à la fois au lycée et au collège. Cependant, Lance a encore montré assez pour vendre les 49ers sur son potentiel.

En plus de sa taille (6-4, 224 livres) et de sa capacité de lancer, Lance a impressionné par sa constitution mentale. Et malgré l’expérience limitée, il a toujours livré des lancers de grande envergure à l’université.

C’est maintenant à Shanahan, au coordinateur offensif Mike McDaniel et à l’entraîneur des quarts Rich Scangarello de donner à Lance une éducation complète sur le quart-arrière de la NFL et de le positionner pour qu’il soit à la hauteur de son potentiel. Cela signifie également qu’ils doivent lui donner du temps. Heureusement pour les 49ers, ils l’ont.

Jimmy Garoppolo reste sous contrat pendant encore deux ans, et peu de temps après que les 49ers soient passés de la 12e à la troisième place du classement général, le directeur général John Lynch a contacté le vétéran de sept ans pour l’informer qu’il faisait toujours partie de leurs plans.

Dans les derniers jours qui ont précédé le repêchage, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les 49ers prévoyaient d’échanger le Garoppolo souvent blessé immédiatement après le repêchage, Shanahan faisant une remarque énigmatique sur le fait de ne pas pouvoir dire quoi que ce soit sur l’avenir d’un joueur avec certitude. Mais peu de temps après leur sélection de Lance, Shanahan a pratiquement rejeté toute spéculation selon laquelle son partant dans le Super Bowl LIV irait n’importe où.

Bien que la recrue vienne pour son travail, Garoppolo joue un rôle essentiel dans le succès de Lance.

Shanahan a déclaré que s’attendre à ce que Lance commence à ce stade signifierait le mettre dans une «situation très difficile» à cause de tout ce qu’il a à apprendre.

« Nous savons où se trouve Jimmy », a déclaré Shanahan. « Ce serait très stressant pour nous si Jimmy n’était pas là. Je m’attends à ce que Jimmy soit là et je serais déçu s’il ne l’était pas. »

Les 49ers ont donc besoin de Garoppolo pour rester sur le terrain et donner à Lance suffisamment de temps pour s’acclimater au jeu professionnel, car jouer au jeune signaleur avant qu’il ne soit prêt pourrait être une catastrophe.

Le jour où Lance est prêt à prendre le relais ne peut cependant pas venir assez tôt pour Shanahan. Il sait que la patience est un must ici. Mais il a déjà hâte d’élargir son livre de jeu en ajoutant des packages qui tirent parti des capacités de Lance en tant que coureur, « ce qui m’a toujours intrigué. »

Shanahan, bien sûr, a montré sa créativité avec un quart-arrière mobile. À Washington, il a été l’architecte d’une attaque qui a positionné Robert Griffin III pour l’une des saisons les plus prolifiques (passes et courses) pour un quart-arrière recrue de l’histoire de la NFL.

Lance rejoint une franchise avec une riche histoire de jeu de quart d’élite. Ces dernières années, cependant, les 49ers ont tenté en vain de trouver un passeur capable de reprendre le flambeau des Hall of Famers Joe Montana et Steve Young.

Shanahan prévoit que la recherche s’arrêtera ici.

«C’est un sacré quart-arrière et quelqu’un en qui je crois», a déclaré l’entraîneur, comme si l’investissement fait pour positionner son équipe pour prendre Lance et la sélection réelle ne le traduisait pas clairement.

Maintenant, c’est à la franchise de donner au jeune quart-arrière le soutien et les conseils nécessaires pour l’aider à atteindre son riche potentiel.

