Il y avait des halètements audibles dans le centre commercial de Londres alors que le cortège de voitures transportant les membres de la famille royale à Westminster passait devant la foule densément peuplée qui bordait les rues de Londres. Pas à la vue de la splendeur cérémonielle pour laquelle Londres est célèbre dans le monde entier, mais à la vue de Meghan Markle et Sophie, comtesse de Wessex. Les deux femmes se sont assises ensemble dans la voiture – compte tenu de leur histoire et de tout ce qui s’est passé auparavant, qui a pensé que c’était une bonne idée ?

Sophie, plus sereine que jamais, portait pour l’occasion une robe midi noire à manches longues et ceinturée, suivant la tradition royale de s’habiller sombrement pendant la période de deuil. La princesse s’est accessoirisée minimalement avec un collier croix en argent et un chapeau noir.

Lors de la cérémonie au Westminster Hall, la comtesse de Wessex a rejoint son mari et d’autres membres de la famille royale, tels que Kate, la princesse de Galles, la reine consort Camilla et la princesse Beatrice, pour honorer la reine Elizabeth II. Mais tous les yeux sont restés rivés sur la voiture dans laquelle était assise l’ancienne actrice de télévision par câble Meghan Markle, se prélassant sous les projecteurs reflétés de la famille qui, selon elle, l’a si mal traitée pendant son très court mandat en son sein.

La reine Elizabeth II a été une grande source de réconfort pour Sophie pendant de nombreuses années. Elle et la désormais reine consort étaient les seuls parents non consanguins à Balmoral après la mort du monarque – avec Sophie précédemment décrite comme une « deuxième fille » d’Elizabeth II. Tous deux partageaient également une passion pour l’histoire militaire et pouvaient souvent être trouvés en train de rechercher des documents dans les archives royales de Windsor pendant des heures, puis de discuter des découvertes autour d’un thé l’après-midi et de sandwichs à la confiture – un lien si étroit.

On ne peut pas en dire autant de Meghan, simplement parce qu’elle ne lui a jamais donné assez de temps pour former un lien. Meghan a été accueillie à bras ouverts par le monarque, qui a enfreint tant de règles pour que Markle se sente spécial et bienvenu. Et, bien sûr, Meghan a pu utiliser ce matériel dans les tristement célèbres interviews à tous les niveaux des médias pour expliquer à quel point la famille semblait peu accueillante, de personne n’offrant son style ou des conseils royaux aux mots de “God Save the Queen”. .”

C’est un fait connu que Sophie a maintenant peu de temps pour l’ancienne actrice, faisant même la lumière sur la situation avec Meghan après avoir laissé tomber cette interview explosive avec Oprah.

Interrogée sur l’interview alors qu’elle parlait avec un tabloïd britannique, Sophie – une ancienne pro des relations publiques elle-même – a plaisanté “Oprah Who?” giflant tout pouvoir, elle a pensé que la reine du chat show Oprah Winfrey avait.

Mais maintenant, après le coup de touche lors de la toute dernière apparition publique des Sussex et sentant la profonde blessure que Meghan et Harry avaient infligée à la reine, Sophie ne pouvait même pas se résoudre à regarder dans sa direction, tel était le sentiment de cet événement fatidique .

Revenons à cette image. On me dit que Meghan a presque cédé lorsqu’elle a été informée qu’elle partagerait une voiture avec Sophie – après tout, elle s’était attendue à conduire avec son mari, le prince Harry. Mais lorsqu’il a accepté de marcher derrière le cercueil de la défunte reine, tout a changé, ce qui a amené Meghan à avoir, selon certains, un léger “moment”.

On ne peut que supposer quelles étaient ses pensées. Après tout, Sophie en sait plus que quiconque, ayant passé des années dans les relations publiques avant sa vie royale, à quel point les reines fanées du showbiz peuvent être exigeantes, distrayantes et carrément égocentriques. Mais dire que le trajet en voiture était comme un voyage sur des montagnes russes à Coney Island serait un euphémisme.

Aucun mot n’a été prononcé, mais il semble que c’était le choix de Sophie de partager la voiture avec un parent qui semble avoir tellement ébranlé sa fierté envers la famille royale. Faut-il s’étonner que Meghan serrait si fort la main de son mari Harry lorsqu’ils ont été réunis à Westminster Hall ?

Alors que Sophie est restée discrète sur l’incident à ceux qui ne font pas partie de son cercle restreint, une source m’a assuré qu’elle “voulait le faire personnellement car je crois qu’il faut affronter tout problème de front”. La formation de Sophie en relations publiques l’a mise en bonne position pour faire face à tous les problèmes qui leur sont posés, mais ce qui est plus intéressant, c’est que Meghan, m’a-t-on dit, a été “ébranlée” par l’incident.

Il est vrai que ce n’est pas le moment de faire un brickbat, mais n’oublions pas que c’est bien Mme Markle qui s’est mise dans cette position désastreuse de relations publiques puis, sans la moindre compassion, est revenue à la famille qu’elle a saccagée. TV, tout en rappelant au public qu’elle n’était “prête à pardonner” que le mois dernier avec une interview étrange mais convaincante avec le magazine peu lu Cut.

Ce que Meghan n’a pas réalisé, c’est que la famille qu’elle déteste clairement, à part la sienne, reste soudée et Sophie a prouvé son dévouement à la défunte reine en s’avançant et en s’asseyant dans la voiture avec quelqu’un qui, avec son mari, a réussi. beaucoup de dommages à notre défunte reine bien-aimée et à sa monarchie – à quel point elle devait être fière que Sophie soit cette fille?

Enfin, elle pourrait se retrouver à nouveau dans la même voiture à l’enterrement si Meghan reste, car Harry pourrait à nouveau être appelé à offrir un autre devoir, laissant Meghan vulnérable et très seule avec, encore une fois, les personnes qui l’ont accueillie et, selon elle, la traitait si mal.