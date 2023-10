Le choix de Narges Mohammadi pour le prix Nobel de la paix met en lumière « le courage et la détermination » des femmes iraniennes : OHCHR — Global Issues

« Je pense que ce qui est absolument clair, c’est que les femmes iraniennes ont été une source d’inspiration pour le monde. Nous avons vu leur courage et leur détermination face aux représailles, à l’intimidation, à la violence et à la détention », a déclaré la porte-parole Liz Throssell aux journalistes à Genève.

« Ce courage, cette détermination ont été remarquables. Ils ont été harcelés pour ce qu’ils portent ou ne portent pas, et des mesures juridiques, sociales et économiques de plus en plus strictes sont prises à leur encontre. »

Saluant l’annonce aujourd’hui de l’attribution du prix Nobel de la paix 2023 à Mohammadi, les experts de l’ONU ont exhorté le gouvernement iranien à libérer toutes les personnes emprisonnées pour avoir défendu les droits humains des femmes et à protéger les droits des femmes et des filles dans le pays.

« L’attribution du prix Nobel de la paix 2023 à une courageuse journaliste et défenseuse des droits humains met en lumière la lutte des femmes contre les systèmes institutionnalisés de discrimination, de ségrégation, d’humiliation et d’exclusion des femmes et des filles partout dans le monde », a déclaré le communiqué. Experts de l’ONU dit.

Dans une déclaration sur l’attribution du prix Nobel de la paix à Narges Mohammadi, ONU Secrétaire général António Guterres l’a qualifié de « rappel important que les droits des femmes et des filles sont confrontés à de fortes difficultés, notamment à cause de la persécution des femmes défenseures des droits humains, en Iran et ailleurs ».

« Ce prix Nobel de la paix est un hommage à toutes ces femmes qui luttent pour leurs droits au péril de leur liberté, de leur santé et même de leur vie », a déclaré le chef de l’ONU.

Mme Mohammadi purge actuellement une peine de 16 ans dans la prison d’Evin à Téhéran. Elle a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et est également auteur et vice-directrice de l’organisation de la société civile Defenders of Human Rights Center (DHRC), basée à Téhéran.

En mai, elle a reçu un prix célébrant la liberté de la presse décerné par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ainsi que deux autres femmes journalistes iraniennes emprisonnées, dans le contexte de la vague de protestations autour de la mort de Mahsa Amini en garde à vue en septembre 2022.

D’autres réactions de l’ONU suivront.