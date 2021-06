Le choix de MEGHAN Markle et du prince Harry d’appeler Lilibet ‘Lili’ peut suggérer qu’ils « n’aiment pas beaucoup le nom », affirme un expert.

Un commentateur royal dit qu’il est » déconcerté » par la rangée de noms Lilibet qui » ajoute au psycho-drame sans fin qui semble avoir enveloppé Harry et Meghan « .

Hier, le prince Harry furieux a menacé de poursuivre la BBC en affirmant qu’il n’avait pas demandé à la reine de nommer sa petite fille Lilibet.

L’affrontement a commencé lorsqu’une source du palais aurait déclaré à la BBC que les Sussex « n’avaient jamais demandé » à Sa Majesté d’utiliser son surnom d’enfance pour nommer leur fille nouveau-née Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor.

Harry a ensuite riposté 90 minutes plus tard, confirmant que sa grand-mère était « soutenue » de son choix de nom et que le couple ne l’aurait pas utilisé si ce n’était pas le cas.

Mais l’escalade de la dispute a «confus» le commentateur royal Richard Kay.

Il écrit dans sa chronique du Daily Mail que les courtisans sont «déroutés» par le couple qui appelle leur fille Lili – «quelque chose par lequel la grand-mère de Harry n’a jamais été connue».

« Cela pourrait même suggérer qu’ils n’aiment pas beaucoup le nom de Lilibet de toute façon », a déclaré Kay cite une figure de longue date du palais.

Le porte-parole officiel du prince Harry et de Meghan Markle a déclaré: « Le duc a parlé avec sa famille avant l’annonce, en fait sa grand-mère a été le premier membre de la famille qu’il a appelé.

« Au cours de cette conversation, il a partagé leur espoir de nommer leur fille Lilibet en son honneur.

« Si elle n’avait pas soutenu, ils n’auraient pas utilisé le nom. »

Mais, écrit Kay, « il n’y avait aucune explication quand cet appel a été fait et combien de temps avant l’annonce, qui est intervenue dimanche soir, heure de Londres.

« Le langage est également déroutant. Il dit que c’est « l’espoir » de Harry de nommer sa fille Lilibet.

« Ce n’est pas la même chose que de demander la permission de sa grand-mère – et ne vous y trompez pas, la reine est très particulière quant aux noms donnés à ses arrière-petits-enfants. Plus ils sont proches du trône, plus elle s’y intéresse. »

Kay ajoute que lorsque « Harry et Meghan sont tombés de manière inattendue sur Lilibet pour le bébé né dans la lointaine Californie vendredi dernier, leur choix de nom a fait l’objet d’intenses spéculations – et de questions sans réponse.

« À quel moment le duc a-t-il consulté sa grand-mère ou lui a-t-il demandé la permission ? Quel préavis a-t-elle été donné ?

« Et la demande a-t-elle été faite en personne – peut-être lorsque Harry est rentré en Grande-Bretagne pour les funérailles de son grand-père – ou lors d’un appel téléphonique longue distance ?

« Si c’était par téléphone, cela aurait-il été problématique ? »

« La plupart des gens sur 95 n’ont plus une audition parfaite et sur une ligne longue distance, il y a amplement de place pour un ou deux malentendus.

« Après tout, ‘Elizabeth’ et ‘Lilibet’ – à moins [enunciated] – ne sonne pas si différent, surtout lorsqu’il est dit à grande vitesse », écrit Kay.

Harry et Meghan ont menacé la BBC de poursuites judiciaires par l’intermédiaire du cabinet d’avocats Schillings.

Le journaliste Afua Adom a suggéré que le nom du bébé avait également une autre référence cachée à la propre mère de Meghan, Doria.

S’exprimant lors de ce Good Morning Britain, Afua a déclaré: « Lilibet est un si joli nom, c’est un nom si mignon. Il ne s’agit pas seulement d’être nommé d’après la reine.

« C’est aussi un clin d’œil à la mère de Meghan, Doria, parce que le surnom de la mère de Meghan pour elle est fleur, d’où la raison pour laquelle nous avons Lili pour Lilibet. »

Mais l’animatrice Susanna Reid n’a pas semblé convaincue, répondant que cela semblait « un peu exagéré ».