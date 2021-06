Le choix de Meghan Markle et du prince Harry du nom « privé » Lilibet est « grossier » et « humiliant » envers la reine, selon un expert

MEGHAN Markle et le prince Harry ont été critiqués aujourd’hui pour avoir appelé leur fille Lilibet – un critique la qualifiant de « grossier » et « dégradant » envers la reine.

Lilibet « Lili » Diana Mountbatten-Windsor, qui partage le surnom de famille de Sa Majesté, est arrivée vendredi à 11h40 en Californie.

Angela Levin pense que le nom Lilibet est « humiliant » envers la reine

Certains experts royaux ont déclaré que la décision de la nommer après la reine pourrait servir de rameau d’olivier à la famille royale après de récentes controverses.

Mais la biographe royale Angela Levin a critiqué le mouvement sentimental – suggérant qu’il exploite « un surnom très privé ».

Elle a déclaré à Good Morning Britain : « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée – je pense que c’est assez impoli envers Sa Majesté Sa Reine.

« C’était un surnom très privé de son mari qui n’est pas mort depuis très longtemps.

« Le prince Charles n’aurait jamais songé à appeler sa mère Lilibet. »

La reine a reçu son surnom de son grand-père, le roi George V, qui a plaisanté en disant qu’elle ne pouvait pas prononcer son nom Elizabeth lorsqu’elle était enfant.

Le mari de Sa Majesté, le prince Philip, a ensuite adopté le nom lui-même et a été l’une des rares personnes à l’utiliser régulièrement.

Mme Levin a déclaré à propos du nom privé: « Nous savions ce que c’était mais c’était son nom – [the Duke of Edinburgh] Je voulais ce nom pour elle, c’était un nom spécial, je pense que c’est assez humiliant, je le crois vraiment.

Elle a ajouté qu’Harry « avait mentionné à sa grand-mère » qu’il allait donner son nom à sa fille – « mais je vous parie qu’il n’a pas dit que je choisirais Lilibet ».

Meghan et Harry ont également honoré la défunte mère « bien-aimée » de Harry, la princesse Diana, avec le deuxième prénom du bébé, Diana.

Une déclaration publiée sur leur site Web Archewell a déclaré: « Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili.

« Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

« Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille. »

Un porte-parole a déclaré que la maman et le bébé étaient « en bonne santé et bien ».

Meghan a choisi l’hôpital Santa Barbara Cottage plutôt que le populaire centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles.

Le porte-parole a poursuivi: « Lili s’installe maintenant à la maison. »

Ils ont confirmé : « Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la Reine, dont le surnom familial est Lilibet.

« Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles. »

