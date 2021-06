Le choix de Lilibet par Harry et Meghan est-il une insulte subtile ou un petit jibe méchant ?

Le couple le plus privé du monde est sorti de son isolement à Hollywood pour annoncer la naissance d’une fille.

Étant donné que Harry et Meghan pourraient donner à Moïse une course pour son argent dans les enjeux de la présomption, nous aurions dû savoir que ce ne serait pas un enfant normal, et que son nom serait comme un mystère de l’Écriture sainte, plein de sens.

Mais même moi, je me suis plié en deux quand j’ai entendu que les Sussex avaient choisi d’appeler leur fille Lilibet Diana Mountbatten Windsor.

Diana, comme le nom de la mère bien-aimée et très regrettée de Harry, est un choix naturel bien sûr. Mais Lilibet est le surnom familial intime de la reine, utilisé uniquement par ses parents, le roi George VI et la reine Elizabeth, sa sœur la princesse Margaret et son mari, le duc d’Édimbourg.

Ce n’est pas exactement quelque chose que le monarque jette négligemment en saluant des dignitaires étrangers ou en signant des statuts. Nul doute, cependant, nombreux seront ceux qui verront dans le choix des noms de Harry et Meghan pour leur nouveau-né un hommage à une grand-mère bien-aimée, voire une tentative touchante et timide de réconciliation.

A qui s’opposerait, n’est-il pas un peu tard ? Je veux dire, ce pauvre rameau d’olivier doit être une brindille desséchée et stérile maintenant ? Le fossé entre Harry et sa famille est si large que même si l’enfant s’est appelé Lilibet Catherine Charlie Wilhemina (au féminin pour William), il n’a pas pu être comblé.

En tout cas, si un tel hommage avait été prévu, n’aurait-il pas été plus approprié d’appeler leur fille simple Elizabeth ? Il semble présomptueux, voire déplaisant, de s’approprier un terme d’affection qui a dû être utilisé par le prince Philip dans les moments les plus passionnés de la vie conjugale.

En effet, Lilibet n’est même pas un nom du tout. Meghan et Harry auraient tout aussi bien pu choisir « Doll Face », « Cutie Pie » ou « Tootsie Wootsie ». Mon père appelait ma mère « Bouton d’or », mais s’il avait tenté de me baptiser ainsi, je lui aurais jeté l’eau bénite au visage.

De plus, les historiens devraient dûment remarquer que le duc et la duchesse de Sussex ont passé une grande partie des dernières années à traquer et à harceler la famille royale, y compris la reine, qui a été accusée de «mauvaise parentalité». Est-ce que Lilibet est donc une sorte d’insulte subtile ou de méchant petit quolibets ? Ce n’est peut-être pas conçu comme tel, mais dans les circonstances actuelles, c’est un peu maladroit.

Je me demande si Sa Majesté a eu un petit rire plutôt sans joie lorsqu’elle a été informée de ce dernier tour de roue du Sussex PR

Je me demande si Sa Majesté a eu un petit rire sans joie lorsqu’elle a été informée de ce dernier tour de roue du Sussex PR. La veille seulement, Meghan s’était retrouvée avec son mari déclassé sur le site Web de la famille royale.

Pour quelqu’un qui aime dorer et peindre sa vie, cela a dû être du fiel amer – peut-être assez pour provoquer le nom plutôt pointu de sa fille.

Il est curieux que Lilibet et Diana viennent du côté de la famille d’Harry, ce qui me fait soupçonner que les vrais sentiments de Meghan tendent vers le fait que sa propre famille est intolérablement vulgaire et commune.

La multiplicité des proches avec qui elle se brouille laisse peu de place au choix des prénoms de bébé. Samantha est un joli nom, mais évidemment, étant donné sa relation avec sa demi-soeur, ce n’était pas celui que Meghan souhaitait envisager.

Plus curieux encore qu’avec ces noms, le couple a choisi d’honorer une institution qu’il n’y a pas si longtemps, ils considéraient comme un foyer de racisme. Mais Meghan n’est pas du genre à s’auto-examiner; quand elle se regarde dans le miroir, elle n’y voit qu’une proposition flatteuse.

Quant au Prince des Soupirs, il est de plus en plus l’homme sans qualités, et pourrait un jour disparaître dans un minuscule vortex quelque part dans l’espace.

Les deux Sussex ont suivi la voie des célébrités de mauvais goût, par opposition aux membres de la famille royale, et ont choisi une vie de prétention et de vide croissants. Seules les petites stars du rock ou les « personnalités » de la télé-réalité baptisent leurs enfants de surnoms.

Mais entre les mains belliqueuses de Meghan, un nom est une arme ; une déclaration; un morceau de politique. Lilibet doit avoir semblé être les trompettes de la cavalerie dans sa bataille continuelle pour l’avancement à travers le statut de victime, et bien que Lilibet Diana soit la première Royale britannique à naître sur le sol américain, il est peu probable que ses parents la considèrent comme ordinaire.

Parmi les crédules et les rustiques, Meghan est toujours une héroïne lésée par les tyrans anglais. Ses pièges et ses appâts ont été savamment posés. Comme Meghan doit être indulgente et magnanime pour rendre hommage à l’horrible reine en nommant sa fille !

Le problème est, comme l’a dit un autre Américain humblement né, Abraham et Lincoln ; vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Le public britannique s’est lassé de ses manigances et ses partisans aux États-Unis commencent également à voir à travers elle. Lilibet en effet ! De qui pense-t-elle se moquer ?

