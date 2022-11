Le choix de l’Egypte pour diriger les relations publiques aux pourparlers sur le climat de l’ONU critiqué

Un porte-parole de Hill and Knowlton n’a pas répondu à une demande de commentaire, et la société mère de Hill and Knowlton, WPP, n’a pas répondu aux questions de CNBC.

Le pays hôte du sommet COP27, qui se déroule pendant près de deux semaines jusqu’au 18 novembre dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh sur la mer Rouge, voit Hill et Knowlton prendre en charge la gestion des briefings et des conférences de presse lors d’un événement conçu pour galvaniser l’action collective sur l’urgence climatique.

SHARM EL-SHEIKH, Égypte — Les militants écologistes voient une profonde ironie dans le choix de l’Égypte d’embaucher la société américaine de relations publiques Hill and Knowlton Strategies pour diriger les communications lors de la plus grande conférence sur le climat de la planète.

Il y a une ironie particulièrement profonde pour Hill et Knowlton, avec ces décennies de soutien et de facilitation de la tromperie et des malversations des entreprises, étant une voix essentielle pour les négociations mondiales sur le climat.

Hill and Knowlton, en plus de travailler avec de grandes compagnies de tabac dans les années 1950, est connu pour avoir travaillé pour des clients de combustibles fossiles tels que Saudi Aramco, ExxonMobil et le Initiative pétrolière et gazière sur le climat — un consortium de 12 des plus grandes sociétés pétrolières et gazières au monde.

Par exemple, Hill et Knowlton en 2017 et 2018 aidé à créer des annonces qui a mis en valeur le rôle de Shell dans l’alimentation des bus de Londres avec des biocarburants en partie fabriqués à partir de déchets de café. La société de relations publiques a déclaré que la campagne “a dépassé toutes les attentes” car il est devenu une histoire mondiale, avec près de 1 200 reportages et 11,9 milliards d’impressions médiatiques. Les critiques, cependant, ont qualifié cela de “blanchiment vert”, Shell ayant d’importantes opérations pétrolières et gazières à travers le monde.

A l’approche de la COP27, un groupe de plus de 400 scientifiques a écrit à Hill and Knowlton et WPP et a déclaré que le travail de l’entreprise pour les clients de Big Oil était “incompatible avec son rôle de leader des communications publiques lors des pourparlers annuels des Nations Unies sur le climat”.

L’Union of Concerned Scientists, un groupe de défense des sciences à but non lucratif basé aux États-Unis, a également exhorté Hill et Knowlton “à mettre fin à sa relation avec les clients des combustibles fossiles qui aggravent la crise climatique et à s’engager pleinement dans l’action climatique dont le monde a désespérément besoin. “

Sur son site Web, Hill and Knowlton indique qu’elle gère les affaires publiques, les stratégies numériques et de marque pour des clients du secteur de l’énergie. Il affirme avoir “une expérience avec des entreprises du Fortune 500, des associations professionnelles, des agences gouvernementales, des start-ups et des investisseurs dans tous les secteurs”, y compris le pétrole et le gaz, le nucléaire, les énergies renouvelables et les technologies propres.