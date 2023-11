Le « choix de l’école » offre des opportunités aux plateformes technologiques gouvernementales

Un nouveau programme d’identification numérique dans l’Iowa contribue à réduire les tracas liés au paiement de l’enseignement privé, au collège et au lycée – un effort qui pourrait préfigurer de nouvelles opportunités pour la technologie gouvernementale.

Début 2023, l’Iowa a adopté son Loi sur les étudiants d’abordqui met en place comptes d’épargne-étudesou ESA, via lesquels les parents peuvent payer les frais de scolarité et autres dépenses pour les écoles non publiques accréditées de l’État.

Le programme reflète une objectif cher à de nombreux conservateurs: Permettre aux parents d’utiliser des bons pour payer les frais de scolarité dans les écoles privées. L’Iowa est l’un des cinq États qui ont adopté un tel programme cette année, et l’un des 13 qui l’ont désormais adopté, selon Ballotpedia.



Au moins un enquête du début de cette année indique que le soutien à de tels programmes est fort, ces résultats étant considérés comme un signal positif par une entreprise telle que Odysséequi vend une plate-forme conçue pour aider à administrer ces AES.

De tels programmes peuvent s’accompagner d’un processus de candidature bureaucratique impliquant une vérification d’identité et d’éligibilité parmi d’autres exigences et tâches administratives, et c’est là que la technologie gouvernementale entre en jeu.

La plateforme d’Odyssey, qui peut être personnalisée par État, « utilise des API pour se connecter aux bases de données pertinentes et confirmer l’éligibilité presque instantanément », selon un communiqué de la société basée à New York.

Dans le cas de l’Iowa, Odyssey s’est intégré à la base de données du ministère du Revenu de l’État, a déclaré Joseph Connor, le fondateur de l’entreprise. Technologie gouvernementale.

« Traditionnellement, c’est un processus très lent qui peut prendre de quatre à huit semaines », a-t-il déclaré. “Nous pouvons confirmer en quelques millisecondes.”

Grâce à la plateforme Odyssey, l’Iowa a traité jusqu’à présent plus de 29 000 demandes ESA, avec 19 000 approbations obtenues, selon la société.

Les États ont différentes règles d’éligibilité, parmi lesquelles celles qui concernent le revenu familial ou les besoins spécifiques des étudiants. Les documents requis peuvent inclure les déclarations de revenus.

À cela s’ajoutent les conditions de résidence, prouvées par des méthodes telles que le permis de conduire, les baux, l’inscription des électeurs et les comptes bancaires. Les règles déterminent également la manière dont l’argent de l’ESA est utilisé : la nouvelle loi de l’Iowa définit un plan de trois ans au cours duquel l’éligibilité s’étend progressivement à tous les élèves de la maternelle à la 12e année, quel que soit leur revenu.

Une vérification plus rapide de l’éligibilité et de l’identité entraînera un décaissement plus rapide des fonds et un soutien accru à de tels programmes, du moins selon Connor. De plus, les vérifications numériques pourraient également contribuer à prévenir la fraude, faisant écho à une thèse de longue date dans le domaine bancaire et du commerce électronique.

Connor a déclaré que l’identification biométrique – telle que la reconnaissance faciale – peut faire partie du processus, via les participants fournissant une image de leur pièce d’identité émise par le gouvernement.

« L’un des principaux obstacles que nous avons rencontrés est l’accès », a-t-il déclaré. “Cela peut être lent et ardu : vous n’avez pas de réponse pendant des semaines.”

Amy Sinclair, républicaine qui est présidente du Sénat de l’État de l’Iowa et l’un des principaux partisans du nouveau Student First Act, a déclaré qu’elle était attirée par la nature clé en main de la plateforme Odyssey.

“L’État de l’Iowa n’a pas besoin de recréer toute une roue qui existe déjà”, a-t-elle déclaré. Technologie gouvernementale.

L’implication d’Odyssey dans les ESA implique bien plus que l’identification numérique et la confirmation d’éligibilité. La société a également annoncé qu’elle déployait ce qu’elle appelle un « marché au niveau SKU » à travers lequel les parents participant à de tels programmes peuvent acheter des articles éligibles liés à l’éducation.