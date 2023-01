Le «choix de l’école» est au centre de la guerre culturelle pour les législateurs du Kansas

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les principaux législateurs républicains du Kansas se concentrent sur l’aide aux parents conservateurs pour retirer leurs enfants des écoles publiques sur ce qui est enseigné sur le genre et la sexualité plutôt que de poursuivre une version de ce que les critiques appellent la loi “Don’t Say Gay” de Floride.

Une proposition visant à permettre aux parents d’utiliser l’argent des contribuables de l’État pour payer l’enseignement privé ou à domicile devait être disponible en ligne mardi, un jour après qu’un comité sur les dépenses de la maternelle à la 12e année a présenté la mesure à la Chambre.

L’introduction intervient alors que le financement et les plans de cours pour les écoles publiques sont devenus des questions brûlantes pour les politiciens conservateurs du pays. Les législateurs de l’Iowa ont approuvé une loi similaire la semaine dernière et au moins une douzaine d’États envisagent une législation similaire.

L’acheminement des fonds publics vers les écoles privées n’est pas une idée nouvelle, mais elle a pris de l’ampleur après le déclenchement de la pandémie de coronavirus, en partie à cause des inquiétudes des parents concernant les masques et les vaccins. Le problème a également été motivé par l’opposition à la manière dont certaines écoles dispensent des cours sur des sujets tels que le genre, la sexualité et la race.

Les détracteurs des projets de loi disent qu’ils siphonnent l’argent dont les écoles publiques ont tant besoin.

Lorsque la législature contrôlée par les républicains du Kansas a ouvert sa session annuelle plus tôt ce mois-ci, les dirigeants du GOP prévoyaient de s’attaquer à ce que le président du Sénat Ty Masterson a appelé “l’agenda éveillé sexualisé” dans la façon dont les écoles publiques discutent de la sexualité et de l’identité de genre.

Masterson, un républicain de la région de Wichita, a déclaré qu’il souhaitait poursuivre une mesure qui préciserait ce que les écoles pourraient enseigner ou discuter sur ces sujets par niveau scolaire, un peu comme la loi de Floride promulguée l’année dernière.

Mais la semaine dernière, lorsqu’il a été interrogé sur une telle mesure, Masterson a semblé changer de direction: “Nous parlons de choix d’école.” Il a déclaré à l’Associated Press lundi: “Probablement la seule façon de gérer cela, n’est-ce pas, est d’avoir des choix pour les parents.”

La proposition présentée à la Chambre est une idée originale de la présidente du comité des dépenses de la maternelle à la 12e année, la représentante de l’État Kristey Williams, une autre républicaine de la région de Wichita. Elle a dit qu’elle espère tenir des audiences la semaine prochaine.

Son projet de loi permettrait aux parents de demander la création d’un compte d’épargne-études parrainé par l’État pour chacun de leurs enfants, l’État mettant de côté le montant actuel de son aide de base par élève pour les écoles publiques. Cela représente 5 103 dollars pour l’année scolaire 2023-2024, un montant qui augmenterait à mesure que l’État augmenterait son aide. Les parents recevraient 95 % et l’État utiliserait le reste pour couvrir les frais administratifs.

Le Kansas accorde déjà des crédits d’impôt sur le revenu pour les dons à des fonds offrant des bourses afin que les étudiants à risque sur le plan scolaire puissent fréquenter des écoles privées, un programme que les législateurs républicains souhaitent étendre. Mais à travers les États-Unis, les législateurs conservateurs soutiennent que l’argent des contribuables devrait être lié aux étudiants, et non aux «systèmes».

Williams a également qualifié son plan de “réponse parfaite” pour les parents frustrés par ce que les écoles publiques enseignent sur le genre, la sexualité ou l’influence du racisme dans l’histoire des États-Unis. Actuellement, dit-elle, les parents ne peuvent pas changer d’école à moins qu’ils ne puissent payer les frais supplémentaires.

“Mais avec le choix, cela donne la liberté de choisir l’éducation la meilleure et la plus appropriée, le type d’environnement le meilleur et le plus approprié”, a-t-elle déclaré.

Les groupes d’éducation publique et les législateurs démocrates soutiennent que de telles propositions retireront de l’argent aux écoles publiques de la maternelle à la 12e année au profit des écoles privées et à domicile. Ils rejettent la caractérisation de Masterson selon laquelle les écoles publiques deviennent des «usines pour un programme social radical» et soutiennent que les conservateurs du GOP tentent de démanteler l’éducation publique.

Le représentant d’État Jarrod Ousley, un démocrate de la région de Kansas City dont la femme siège à un conseil scolaire local, a déclaré que les écoles publiques aidaient à bâtir des communautés.

“C’est le tissu de notre nation”, a déclaré Ousley.

La gouverneure démocrate Laura Kelly s’oppose fermement à un plan tel que celui présenté à la Chambre. Sa grande initiative en matière d’éducation prévoit une augmentation progressive de 61 % sur cinq ans des dépenses consacrées aux programmes publics de la maternelle à la 12e année pour les élèves ayant des besoins spéciaux.

Les républicains ont des supermajorités législatives qui leur permettraient d’annuler un veto Kelly, bien que les dirigeants du GOP aient eu du mal à garder les républicains unis sur les questions d’éducation.

Pendant ce temps, les partisans de l’enseignement privé et à domicile soutiennent que les parents veulent plus de choix parce qu’ils ont été mécontents de l’enseignement à distance pendant la pandémie de coronavirus.

Fallon Love, une résidente de Wichita qui gère les finances de restaurants dans plusieurs États, a inscrit son fils de 7 ans comme élève de deuxième année à l’Urban Preparatory Academy, dirigée par le Christian Faith Center non confessionnel de Wichita.

Love a déclaré qu’elle aimait l’environnement d’apprentissage «intime» de l’académie et sentait que son fils apprenait des traits de caractère positifs tout en obtenant des opportunités comme un voyage la semaine dernière au Statehouse pour un rassemblement de choix d’école.

“Il y a beaucoup de parents qui n’ont pas la chance de pouvoir décider où vont leurs enfants”, a-t-elle déclaré après ce rassemblement. “Tout le monde devrait avoir le droit de décider où il veut que son enfant aille pour obtenir la meilleure éducation.”

Wade Moore, l’un des évêques de l’église, a déclaré à la foule lors du rassemblement qu’une loi sur le choix de l’école comme celle de l’Iowa permet aux parents d’éviter les “trucs fous” dans les écoles publiques. Après le rassemblement, il a dit qu’il voulait dire à la fois la violence, comme les combats, et des questions telles que les toilettes et les vestiaires que les étudiants transgenres peuvent utiliser.

“Beaucoup de ces choses sont imposées aux enfants, aux familles”, a-t-il déclaré après le rassemblement.

