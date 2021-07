Le choix de Boris Johnson pour mener l’enquête « indépendante » sur le scandale du lobbying de Greensill est un ancien membre et candidat du parti conservateur, a-t-il été révélé.

La nomination de Nigel Boardman avait déjà suscité des allégations de « copinage » car il est directeur non exécutif du département des affaires – et son père était un ministre conservateur.

L’avocat de haut vol s’est également opposé aux restrictions limitées de David Cameron aux pratiques de lobbying il y a une décennie – et est conseiller du cabinet d’avocats Slaughter and May, qui a reçu 7 millions de livres sterling de contrats gouvernementaux.

Maintenant, des documents des élections de 1986 dans l’arrondissement de Londres montrent que M. Boardman était un conseiller conservateur à Islington, au nord de Londres, où il vivait à l’époque.

Il a traîné à la maison neuvième sur 10 candidats, Le gardien rapporté, mais était un « membre actif » du parti local, a déclaré un ancien associé au journal.

Le parti travailliste a demandé que l’enquête – qui aurait été achevée et remise au gouvernement – ​​soit complètement abandonnée.

« Après avoir bourré les postes de directeur non exécutif d’acolytes politiques, il semble que le Premier ministre nomme désormais des copains conservateurs pour mener également des enquêtes », a déclaré Angela Rayner, chef adjointe du parti.

« Cette enquête n’est clairement indépendante que de nom et doit être abandonnée au profit d’une enquête véritablement indépendante qui fera la lumière sur ce qui se passe au cœur du gouvernement. »

La controverse survient au milieu d’allégations selon lesquelles Jeremy Heywood, l’ancien secrétaire du Cabinet, est désigné comme le gars de l’automne par l’enquête – au lieu de se concentrer sur la façon dont les ministres du Cabinet ont répondu au lobbying de M. Cameron.

L’ancien Premier ministre a bombardé ses anciens collègues de demandes au nom de Greensill Capital, une société financière en faillite qui l’employait.

Rishi Sunak a répondu aux SMS pour dire qu’il avait « poussé » les fonctionnaires à explorer comment Greensill pourrait être inclus dans le programme de prêt d’urgence Covid-19.

Et Matt Hancock, l’ancien secrétaire à la Santé, a discuté d’un plan de paiement proposé avec M. Cameron et M. Greensill – qui a ensuite été introduit par le NHS.

Dave Penman, le secrétaire général du syndicat des hauts fonctionnaires, la FDA, a mis en garde contre les boucs émissaires et a exhorté l’enquête à accepter les soumissions au nom de la veuve de Lord Heywood.

« L’enquête Nigel Boardman a été mise en place pour comprendre les origines d’un scandale qui s’est terminé par un ancien Premier ministre plaidant pour l’argent des contribuables pour son employeur », a-t-il déclaré.

« Les doigts ont été très rapidement pointés sur la fonction publique pour détourner l’attention de la vérité gênante selon laquelle David Cameron a demandé et obtenu un accès privilégié aux ministres du cabinet. »

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré: «Il s’agit d’un examen indépendant. Nigel Boardman est un éminent expert juridique, ayant entrepris un certain nombre d’examens scrutant le gouvernement, et il lui a été demandé de diriger cet examen à la suite des vérifications appropriées de diligence raisonnable. »