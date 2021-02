Le choix de Biden pour l’envoyé iranien ressuscite un débat amer sur l’accord nucléaire

WASHINGTON – Le président Joe Biden avait réussi à réunir son équipe de politique étrangère avec remarquablement peu de problèmes – jusqu’à la semaine dernière. Ses choix pour diriger les départements de l’État et de la Défense et pour occuper des postes de haut niveau du renseignement ont suscité peu de controverses et presque aucune opposition républicaine.

Mais un feu croisé politique a éclaté lorsque l’administration Biden a annoncé la sélection de Robert Malley pour être son envoyé pour l’Iran. Le choix de Malley, diplomate de longue date et médiateur des conflits, a instantanément ressuscité un débat amer à Washington sur l’accord nucléaire iranien de 2015 abrogé par le président Donald Trump et sur l’opportunité de le restaurer. Cela a également enflammé la politique sensible d’Israël et, pour faire bonne mesure, a servi de test pour l’influence des progressistes dans la nouvelle équipe de politique étrangère de Biden.

Comme l’a dit en plaisantant Benjamin J. Rhodes, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale du président Barack Obama: «Rob est un mandataire pour tout.»

Bien que ces derniers jours, il ait été accusé d’avoir des opinions dangereuses sur le Moyen-Orient, Malley, 57 ans, peut sembler une source de controverse improbable. Boursier Rhodes à la voix douce avec un diplôme en droit de Harvard, il a passé des années en tant qu’assistant de personnel diligent dans les maisons blanches de Clinton et d’Obama, où il était largement admiré en tant qu’étudiant érudit du Moyen-Orient, avec une compréhension formidable et inégalée. relations personnelles avec ses acteurs les plus importants.

Mais Malley, le fils d’une gauche juive arabe, est un défenseur bien connu de l’engagement avec des groupes et des gouvernements – y compris, au fil des ans, le Hamas, le Hezbollah et le président Bashar Assad de Syrie – largement considérés comme des ennemis des États-Unis et d’Israël et , par certains, moralement interdit au contact. Pour ses détracteurs, il est trop méfiant à l’égard du pouvoir américain et trop sympathique envers les acteurs étrangers, y compris l’Iran et les Palestiniens qui ont de profondes disputes avec l’Occident.

En tant que porte-parole de Biden pour l’Iran, responsable de la maîtrise de son programme nucléaire en expansion, ces critiques craignent que Malley fasse pression pour un nouvel accord avec Téhéran qui concédera trop à ses dirigeants cléricaux au nom de la réconciliation. Lorsque la nouvelle de sa nomination est apparue pour la première fois dans les médias, le sénateur Tom Cotton, R-Ark., A condamné «des radicaux comme Malley» qui, a-t-il dit, détient «un long historique de sympathie pour le régime iranien» et «une animosité envers Israël. »

D’autres opposants à la négociation avec l’Iran ont exprimé leur inquiétude en termes plus modérés. «La nomination de Rob Malley peut être une indication claire que l’administration Biden donne la priorité à un retour au JCPOA plutôt qu’à une politique de déploiement de la puissance américaine pour obtenir un accord plus compressif et permanent», a déclaré Mark Dubowitz, PDG de la Fondation pour la défense de Démocraties, faisant référence à l’accord nucléaire de 2015, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, auquel il s’est longtemps opposé. «Malley ne croit pas au pouvoir américain», a-t-il ajouté.

Les défenseurs de Malley, dont la position ne nécessite pas de confirmation du Sénat, disent qu’il est devenu une cible commode pour une salve d’ouverture de la droite américaine et israélienne destinée à avertir l’administration Biden de ne pas essayer trop dur de travailler avec l’Iran sur un autre accord nucléaire comme le Accord de 2015 qui est devenu l’une des batailles de politique étrangère les plus acharnées des années Obama.

«La plupart des jugements de Rob proviennent de personnes qui ne le connaissent pas et qui choisissent de croire qu’il n’a aucune conception des intérêts nationaux américains, et qu’il s’agit d’essayer à tout prix de trouver un moyen de se réconcilier avec nos ennemis». a déclaré Aaron David Miller, un négociateur de paix au Moyen-Orient sous plusieurs présidents qui a travaillé avec et est proche de Malley.

On soupçonne en grande partie à droite que Malley ait hérité d’une trop grande sensibilité politique de son père, Simon Malley, journaliste juif d’origine égyptienne et «nationaliste arabe du genre farouchement laïque et antisioniste», comme le plus jeune Malley l’a mis dans une conférence de 2008. C’est son père qui «a éveillé en moi un intérêt pour sa partie du monde», dit-il.

L’aîné Malley a acquis trois noms différents et neuf nationalités – dont une palestinienne honoraire – au cours d’une vie de croisade anticoloniale dans laquelle il a fondé six magazines différents. « Homme de dogme et de convictions, il ne s’est jamais senti à l’aise au milieu des nuances ou des nuances de gris », a déclaré Malley à propos de son père.

Les amis de Malley disent que le contraire est vrai du fils: qu’il savoure la complexité et la nuance tout en évitant le genre de vision du monde idéologique dont il est accusé.

Mais de nombreux conservateurs et certains démocrates centristes se méfient de lui depuis qu’il a suivi un passage en tant que négociateur de paix au Moyen-Orient dans l’administration Clinton en co-écrivant un essai de 2001 dans lequel il a rompu avec un consensus de Washington selon lequel le dirigeant palestinien Yasser Arafat avait été uniquement blâme pour l’échec des pourparlers de paix négociés par les États-Unis avec Israël à Camp David.

Bien que la mesure dans laquelle Malley a blâmé Israël pour l’échec des pourparlers soit souvent exagérée, l’essai a montré sa volonté de contester la sagesse conventionnelle de Washington sur les racines des dilemmes de politique étrangère et a reçu des notions sur la justice américaine.

Lors de la conférence de 2008, Malley a déploré que les États-Unis aient souvent agi à l’étranger de manière «destructrice», affirmant qu’ils «oint des dirigeants présélectionnés, interprète mal la dynamique locale, interprète mal les rapports de force locaux, abuse de sa puissance, juge mal la toxicité de son étreinte, encourage confrontation, exporte des modèles politiques et joue avec le génie sectaire. Bien que ce point de vue soit devenu beaucoup plus courant, en particulier après les guerres en Afghanistan et en Irak et les interventions malheureuses des États-Unis dans des endroits comme la Libye et la Somalie, il suscite toujours du ressentiment à Washington.

Cette même année, la campagne présidentielle d’Obama a abandonné Malley en tant que conseiller en politique étrangère après un tollé sur les informations selon lesquelles il avait rencontré des membres du groupe militant palestinien Hamas, que les États-Unis et Israël considèrent comme une organisation terroriste. Malley, qui travaillait alors à l’International Crisis Group, une médiation de conflit pense merci, ne s’est pas excusé pour les contacts, affirmant qu’ils étaient vitaux pour son travail et non secrets.

Malley a finalement rejoint l’administration d’Obama en tant que haut fonctionnaire pour les affaires du Moyen-Orient, devenant le négociateur en chef de la Maison Blanche, aux côtés du secrétaire d’État John Kerry, pour l’accord nucléaire de 2015 avec Téhéran et plusieurs autres pays qui a plafonné le programme nucléaire iranien en échange d’un allégement des sanctions. Obama a ensuite confié à Malley la responsabilité de coordonner la campagne américaine contre le groupe État islamique.

Après les tweets de Cotton et les critiques inquiétantes, souvent anonymes, dans les médias israéliens, de nombreux démocrates se sont portés à la défense de Malley, voyant un test crucial contre les réflexes d’un établissement de politique étrangère qu’ils considèrent comme trop belliciste.

«Ceux qui accusent Malley de sympathie pour la République islamique n’ont aucune compréhension – ou aucun intérêt pour – la véritable diplomatie, qui nécessite une compréhension équilibrée des motivations et des connaissances de l’autre partie qui ne peuvent être acquises que par le dialogue», a déclaré un communiqué. à l’appui de la nomination de Malley signée par des dizaines de professionnels de la politique étrangère.

Au moment où les progressistes réclament une politique étrangère américaine plus humble, ils voient en Malley un allié précieux.

Malley a soutenu que les États-Unis accordent trop de poids à l’effet de l’aide étrangère et des sanctions et sous-estiment le rôle de l’idéologie et de la foi religieuse dans les décisions des groupes militants et des dirigeants révolutionnaires chiites iraniens.

Miller a déclaré que, quelle que soit l’opinion de Malley, il ne ferait pas de politique lui-même et que les critiques l’utilisaient pour faire pression indirectement sur Biden et son nouveau secrétaire d’État, Antony Blinken, tous deux centristes faisant largement confiance à l’establishment de la sécurité d’Israël.

Il n’est pas non plus susceptible d’être en désaccord avec son nouveau patron: Malley et Blinken ont fréquenté l’école ensemble à Paris à l’adolescence et sont restés amis. (Malley est né à New York, où sa mère née aux États-Unis a ensuite travaillé aux Nations Unies avant que la famille ne déménage à Paris à l’âge de 6 ans.)

Dans l’opposition à la nomination de Malley, Rhodes voit l’alarme parmi les critiques de l’accord nucléaire d’Obama selon lequel il est sûr d’être rétabli.

« Ce n’est pas le genre de personne que vous nommez pour simplement faire voler un émissaire, empiler plus de sanctions », a déclaré Rhodes, qui a signé la déclaration de soutien à Malley. «La nomination de Rob Malley suggère de vouloir conclure un accord.»

Les démocrates progressistes qui voient Malley comme un allié étaient heureux que Biden n’ait pas reculé sous la pression et a procédé à la nomination. Mais après avoir vu Biden assembler une équipe de politique étrangère principalement centriste, ils sont impatients de voir plus de leurs propres emplois gagner.

Ils se préparent maintenant à une bataille politique potentielle sur un poste attendu au département d’État pour Matthew Duss, ancien conseiller principal en politique étrangère du sénateur Bernie Sanders du Vermont. Duss a écrit avec sympathie sur le sort des Palestiniens, amenant certains militants conservateurs et médias à le qualifier d ‘«anti-Israël».

À ses débuts au poste de Biden, Malley s’est lancé dans une sorte de tournée d’écoute, consultant des membres du Congrès et des alliés en Europe, en Israël et parmi les États arabes du Golfe.

Si les pourparlers directs avec Téhéran devaient recommencer, il est également susceptible de reprendre le dialogue avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qu’il connaît bien pour avoir négocié l’accord de l’ère Obama.

Un rapport sur l’accord nucléaire iranien publié le mois dernier par l’International Crisis Group, peu de temps avant le départ de Malley pour l’administration Biden, recommandait que les États-Unis et l’Iran agissent rapidement pour relancer l’accord nucléaire par des mesures réciproques.

Et dans un langage faisant écho à l’approche de longue date de Malley en matière de résolution des conflits, le rapport suggérait que les deux pays recherchent alors «des opportunités d’engagement coopératif, plutôt que contradictoire, sur des questions d’intérêt mutuel».

