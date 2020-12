WASHINGTON (AP) – La dernière fois qu’Alejandro Mayorkas a été confirmé par le Sénat, pas un seul républicain n’a voté pour lui parce qu’il y avait une enquête ouverte sur sa gestion de l’agence d’immigration américaine sous le président Barack Obama.

Aujourd’hui, sept ans plus tard, Mayorkas est le candidat révolutionnaire du président élu Joe Biden pour diriger le département de la sécurité intérieure, et cette enquête terminée depuis lors est apparue comme une pierre d’achoppement potentielle.

Le rapport de 2015 du Bureau de l’inspecteur général a critiqué sa gestion de trois demandes politiquement liées à un programme qui octroie des visas américains aux étrangers qui réalisent des investissements créateurs d’emplois aux États-Unis. Mayorkas a contesté les conclusions et il n’a jamais fait face à des sanctions, mais les sénateurs républicains en parlent avant ce qui pourrait être un vote de confirmation serré.

Il est trop tôt pour dire si la nomination de Mayorkas, qui serait le premier Latino et le premier immigrant à diriger le DHS, est en danger. Mais des législateurs tels que le sénateur Charles Grassley ont exprimé leur inquiétude à propos du rapport, qui a conclu que Mayorkas avait créé une apparence de favoritisme et un accès spécial aux services de citoyenneté et d’immigration lorsqu’il était directeur de 2009 à 2013.

« Cette marque de leadership n’est pas bonne pour la culture de l’agence ou pour la sécurité de notre nation », a déclaré jeudi le républicain de l’Iowa à l’Associated Press.

C’est un moment important pour Homeland Security, la troisième plus grande agence du Cabinet. Le DHS s’est étroitement identifié avec l’agenda politique du président Donald Trump, car il a imposé de nouveaux obstacles pour restreindre l’immigration légale, envoyé des agents en tenue tactique aux manifestations au cours de l’été sans le consentement des autorités locales et utilisé des mesures controversées contre l’immigration illégale, le plus notoirement la séparation des enfants de leur famille à la frontière sud-ouest dans le cadre d’une politique de tolérance zéro en 2018.

Sous Biden, les Mayorkas d’origine cubaine devraient diriger une réinitialisation majeure des priorités de l’agence, ce qu’il a signalé dans de récentes remarques à l’American Business Immigration Coalition.

L’histoire continue

«Nous devons mettre un terme immédiat au traitement inhumain et injuste des immigrants», a-t-il déclaré. «Il n’ya pas d’exemple plus puissant et déchirant de cette inhumanité que la séparation des enfants de leurs parents.»

Les partisans disent que l’expérience de Mayorkas, qui comprend la fonction de procureur fédéral, est un atout et non un passif.

«C’est un homme d’une grande intégrité et de principes, avec une éthique de travail incomparable, qui comprend les complexités de cette agence critique et les menaces auxquelles notre pays est confronté en ce moment crucial», a déclaré le sénateur Tom Carper, D-Del., Qui a présidé le Comité de la sécurité intérieure lorsque Mayorkas a été nommé chef adjoint du DHS en 2013.

Mayorkas pourrait encore obtenir un soutien républicain, dont Biden pourrait avoir besoin si les démocrates ne remportent pas les deux sièges au second tour du Sénat de Géorgie; Les républicains n’ont besoin que d’en gagner un pour conserver leur contrôle sur le Sénat.

John Rowe, un donateur de premier plan du GOP qui copréside la coalition pour l’immigration d’affaires et favorise une attitude plus accueillante envers les immigrants, a déclaré qu’il prévoyait de parler avec plusieurs sénateurs républicains pour les exhorter à soutenir Mayorkas.

« C’est un vote facile », a déclaré Rowe, l’ancien PDG d’Exelon Corp. « Certains des autres votes d’immigration ne sont pas si faciles pour les républicains qui doivent rentrer chez eux pour les primaires. Personne ne perdra son siège parce qu’il votera pour confirmer Mayorkas. »

Un autre problème qui pourrait survenir est son rôle dans la grâce de 2001 du président Bill Clinton de Carlos Vignali Jr., le fils d’un riche homme d’affaires et donateur démocrate qui a été reconnu coupable d’implication dans un réseau de trafic de cocaïne. Mayorkas, alors procureur américain de Los Angeles, a appelé la Maison Blanche pour s’enquérir du statut de l’affaire à la demande de la famille. Il a expliqué plus tard que le ministère de la Justice avait dégagé l’appel mais s’était excusé pour une « erreur ». La question n’a pas bloqué sa confirmation de diriger CIS en 2009 lors d’un vote unanime du Sénat.

L’équipe de transition de Biden ne voit ni l’un ni l’autre des problèmes comme un obstacle à la confirmation. « Alors que nous nous attendions pleinement à un désaccord avec certains membres du Sénat, nous sommes satisfaits de la réaction extrêmement positive et de la forte acclamation bipartite qu’Alejandro a reçue », a déclaré le porte-parole Sean Savett.

Pourtant, il y aura presque certainement une analyse plus approfondie du rapport de l’inspecteur général, qui a été récemment soulevé par le sénateur Tom Cotton, R-Ark., Dans une apparition sur «Fox & Friends».

Le rapport traite de trois demandes dans le cadre de ce qu’on appelle le programme de visa EB-5, qui a été créé dans les années 1990 sous le président George HW Bush pour promouvoir le développement économique. Il permet aux citoyens étrangers d’obtenir la résidence aux États-Unis pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants mineurs s’ils font un investissement qui crée au moins 10 emplois.

Les investissements peuvent être mutualisés pour créer ce que l’on appelle des centres régionaux, qui ont fait l’objet de plaintes de lanceurs d’alerte au cœur du rapport.

Le rapport indique que Mayorkas est intervenu dans un appel administratif pour un investissement dans une demande de Gulf Coast Funds, qui était dirigée par le frère de Hillary Rodham Clinton, Anthony Rodham, et dont le président du conseil était le collecteur de fonds démocrate et ancien gouverneur de Virginie Terry McAuliffe.

Il a déclaré qu’il avait accéléré l’examen d’un projet de casino au Nevada à la demande de l’ancien chef démocrate du Sénat Harry Reid et avait ordonné au personnel de la CEI de fournir au bureau de Reid des informations sur l’état de la demande.

Mayorkas a également demandé à CIS d’annuler le rejet d’une demande qui aurait financé des projets de films Sony dans la région de Los Angeles après avoir été contacté par l’ancien gouverneur démocrate de Pennsylvanie Edward Rendell et d’autres, selon le rapport.

Le rapport a noté que toutes ces actions étaient «légitimement de sa compétence» en tant que directeur de CIS et a déclaré «nous ne prenons aucune position sur la sagesse de ces actions», seulement l’apparence.

Mayorkas a riposté dans une réponse inhabituellement détaillée de 33 pages au rapport et dans un témoignage au Congrès.

Le programme d’investisseurs EB-5 avait fait l’objet de plaintes de la part des républicains et des démocrates depuis longtemps avant son mandat à CIS et il a déclaré qu’il travaillait pour y remédier, en créant un nouveau bureau pour examiner les demandes et s’assurer qu’elles répondaient aux exigences économiques.

Il n’était pas non plus inhabituel pour les membres du Congrès de le contacter ou de contacter l’agence au sujet du programme EB-5 ou d’autres questions. Pour preuve, il a cité une lettre de Grassley le remerciant pour son implication personnelle en aidant une famille de l’Iowa avec une adoption internationale. «J’ai adopté une approche pratique avec les cas qui justifiaient mon implication personnelle», a-t-il déclaré dans sa réfutation.

Le rapport a également noté que certaines des personnes interrogées dans l’enquête ont décrit Mayorkas comme «agressif», l’un d’eux disant qu’il «les couperait, les démonterait ou les mettrait à leur place» s’ils n’étaient pas d’accord avec lui. Mais Kenneth Palinkas, un haut fonctionnaire du syndicat des employés de CIS, a déclaré qu’il était très apprécié des travailleurs.

Mayorkas l’invitait dans son bureau et servait du café cubain pendant qu’ils discutaient de problèmes syndicaux, tandis que les directeurs précédents ne le rencontreraient pas du tout, a déclaré Palinkas.

«Ce n’est pas une réponse normale que vous recevez d’un supérieur hiérarchique», a-t-il déclaré. «Ce type était pratique, c’est ce que je pourrais vous dire sur Alejandro. Totalement pratique et totalement sympathique. »