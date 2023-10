Le choix de Biden pour diriger la FAA a déjà « fait rebondir » son avion à l’atterrissage

Whitaker, qui comparaîtra mercredi devant la commission sénatoriale du commerce pour discuter de sa nomination, n’a pas pu être immédiatement joint pour commenter. Il a qualifié l’accident d’expérience d’apprentissage lors d’un événement de l’Association des propriétaires et pilotes d’avions en 2015. S’il était confirmé, Whitaker dirigerait une agence aux prises avec une série de quasi-accidents de l’aviation et des défis pour reconstituer ses effectifs de contrôleurs aériens.

Dans une déclaration mardi répondant aux questions de POLITICO sur l’incident, un responsable de la Maison Blanche a demandé une « confirmation rapide » de Whitaker.

« Mike Whitaker a parlé publiquement à plusieurs reprises de cet événement et a signalé l’incident comme requis », a déclaré le responsable. « Whitaker a plus de 30 ans d’expérience dans l’aviation et bénéficie d’un large soutien des syndicats et des parties prenantes de l’industrie. »

Tricia Enright, porte-parole des démocrates au sein de la commission sénatoriale du commerce chargée d’examiner sa nomination, a déclaré mercredi que Whitaker « sait de première main à quel point voler peut être difficile ». Elle a ajouté que le président du comité Maria Cantwell (D-Wash.) « estime que sa volonté d’apprendre et de partager son expérience démontre son engagement en faveur de la sécurité. »

L’expérience personnelle de Whitaker dans le cockpit n’est qu’une chose qui le distingue du précédent candidat de Biden à la FAA, le PDG de l’aéroport de Denver, Phil Washington, qui a été critiqué par les républicains pour son CV relativement mince dans l’aviation.

Selon le National Transportation Safety Board, l’accident de mai 2015 s’est produit lorsque des vents violents ont forcé Whitaker à abandonner sa tentative d’atterrissage de son Cessna 172. Il a atterri au deuxième passage mais a posé son avion trop fort sur la piste. Personne n’a été blessé, mais l’avion a subi des « dommages importants », a indiqué le NTSB dans un rapport sur l’incident.

Le NTSB, une agence indépendante qui enquête sur les accidents de transport, a déclaré que des entretiens avec des témoins oculaires suggéraient que Whitaker avait atterri « haut et rapidement ».

« L’avion s’est posé sur le train d’atterrissage principal et a ensuite rebondi plusieurs fois avant de s’immobiliser », lit-on dans le rapport, qui attribue l’incident à une erreur du pilote.

Whitaker n’avait obtenu sa licence de pilote privé qu’en 2014.

« Rétrospectivement, c’était un peu au-dessus de ma tête dans ce type de voyage à ce moment-là », a déclaré Whitaker en 2019. sur le podcast d’Aviation News Talk. Après que des vents violents l’ont forcé à abandonner sa première tentative d’atterrissage, il a déclaré qu’il avait décidé qu’il était temps de « mettre l’avion sur la piste ».

« Et c’est ce que j’ai fait, y compris l’accessoire, donc j’ai eu un petit épisode de marsouinage sur la piste », a-t-il déclaré.

La nomination de Whitaker à la tête de l’agence a jusqu’à présent été relativement bien accueillie, avec le soutien des démocrates de Capitol Hill et de larges pans de l’industrie aéronautique ainsi que des syndicats, tous impatients de pourvoir le poste vacant depuis 2022.

Les Républicains du Sénat, cependant, sont plutôt un joker. Plusieurs sénateurs clés du GOP, dont un membre de premier plan du Comité sénatorial du commerce Ted Cruz (R-Texas), s’était opposé à Washington en raison de son manque relatif d’expérience en aviation.

Cruz a également tenté de surprendre Washington avec des questions techniques sur la façon dont les pilotes de ligne commerciale pourraient gérer une urgence en vol, et a critiqué Washington lorsqu’il ne pouvait pas répondre. Washington, qui n’est pas pilote, a finalement retiré son nom.

Cruz n’a pas pu être contacté immédiatement pour commenter l’accident passé de Whitaker.

Whitaker est un ancien cadre d’United Airlines et est aujourd’hui directeur de l’exploitation de Supernal, la filiale d’avions électriques de Hyundai.