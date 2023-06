Le choix de 1er tour des Patriots regarde déjà la partie

Lors du minicamp obligatoire lundi, le choix de premier tour et demi de coin des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Christian Gonzalez, est déjà à la hauteur du battage médiatique.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont connu un premier tour mouvementé du repêchage de la NFL 2023. Ils ont pu échanger jusqu’au 17e choix au classement général dans un échange avec les Steelers de Pittsburgh pour gagner du capital de repêchage, ont regardé l’équipe AFC North rédiger le plaqueur offensif de Géorgie Broderick Jones devant le rival New York Jets, et ont obtenu l’un des meilleurs perspectives de demi de coin dans le repêchage. Bien sûr, nous parlons de Christian Gonzalez de l’Oregon.

La croyance était que Gonzalez pourrait entrer dans le Top 10, mais ce n’était pas le cas, Devon Witherspoon de l’Illinois se classant cinquième au classement général devant les Seahawks de Seattle. Gonzalez n’était même pas le deuxième demi de coin retiré du tableau, car Emmanuel Forbes est allé juste devant lui aux Washington Commanders avec le choix n ° 16. Au lieu de cela, il joue pour l’entraîneur-chef Bill Belichick.

Le premier jour du minicamp obligatoire lundi, Jeff Howe de The Athletic a noté que Gonzalez s’entraînait aux côtés des partants et qu’il « avait absolument l’air du rôle ». De plus, Howe a noté qu’il avait enregistré une rupture de passe tout en couvrant DeVante Parker.

Christian Gonzalez a joué avec les partants et a absolument regardé le rôle. Évidemment, ce n’est qu’une journée et ils ne seront pas tous comme ça, mais il a tenu bon dans certains affrontements avec Parker, y compris un PBU. Gonzalez, Jack Jones et Jon Jones pourraient prendre forme tôt. – Jeff Howe (@jeffphowe) 12 juin 2023

La recrue des Patriots Christian Gonzalez fait une déclaration dans le minicamp obligatoire

C’est la nouvelle que les fans des Patriots doivent aimer voir. Mais comme le note Howe, ce n’est qu’une pratique. Comme vous le savez, les fans veulent voir Gonzalez jouer aussi bien pendant la saison régulière. Pour les fans des Patriots, ils espèrent qu’il aura un impact immédiat et décisif au cours de sa première année, tout comme Sauce Gardner l’a fait avec les Jets rivaux la saison dernière.

Gonzalez a joué à l’origine pour les Buffaloes du Colorado au début de sa carrière universitaire, mais a décidé de transférer en Oregon en 2022. En 12 matchs joués pour les Ducks, Gonzalez a enregistré 50 plaqués au total (35 en solo, 15 assistés), sept passes défendues et quatre interceptions.

Il sera intéressant de voir comment Belichick utilisera Gonzalez cette saison. N’oublions pas qu’ils ont toujours les cornerbacks Jonathan Jones, Jalen Mills et Jack Jones sur le tableau des profondeurs. Si Gonzalez continue son jeu solide tout au long du minicamp, du camp d’entraînement et des matchs de pré-saison, il serait difficile de l’imaginer ne pas obtenir de clichés significatifs lors de sa première saison dans la NFL.