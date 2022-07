Le choix controversé du nouveau président sri-lankais pour régler la crise

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Le Premier ministre du Sri Lanka a été élu président mercredi par les législateurs qui ont opté pour un dirigeant chevronné et vétéran pour sortir le pays de l’effondrement économique, malgré une opposition publique généralisée.

Ranil Wickremesinghe, un allié du président déchu Gotabaya Rajapaksa dont il termine le mandat après avoir fui le pays et démissionné, a exhorté ses collègues législateurs à s’unir pour sauver la nation.

“Les gens n’attendent pas de nous l’ancienne politique, ils s’attendent à ce que nous travaillions ensemble”, a-t-il déclaré au Parlement.

Mais il est un personnage qui divise, impopulaire parmi un public qui en a marre des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments, et les critiques se demandent s’il peut rassembler le poids politique et le soutien du public pour faire le travail.

Wickremesinghe a été nommé Premier ministre par Rajapaksa en mai après que des manifestations de colère aient forcé le frère de Rajapaksa, Mahinda Rajapaksa, à démissionner et à se réfugier dans une base navale. Gotabaya Rajapaksa a fui le Sri Lanka au début du mois, présentant sa démission par courrier électronique, et Wickremesinghe est devenu président par intérim avant le vote de mercredi, ainsi que Premier ministre et ministre des Finances.

Il a ensuite rapidement déclaré l’état d’urgence après que des manifestants ont pris d’assaut le palais présidentiel et plusieurs autres bâtiments gouvernementaux la semaine dernière. Cela lui a donné de larges pouvoirs pour agir dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics, permettant aux autorités d’effectuer des perquisitions et de détenir des personnes. Wickremesinghe était également habilité à modifier ou à suspendre toute loi.

A 73 ans, Wickremesinghe a eu six mandats en tant que Premier ministre. Rajapaksa l’a choisi alors qu’il tentait de restaurer la crédibilité du Sri Lanka après qu’il ait cessé de rembourser sa dette extérieure de 51 milliards de dollars.

Alors que les protestations faisaient rage, il est devenu le visage public de la crise, prononçant des discours hebdomadaires au Parlement, augmentant les impôts et s’engageant à remanier un gouvernement qui avait de plus en plus concentré le pouvoir sous la présidence, contribuant à faire basculer le pays dans la crise. Il a mené des négociations sur un plan de sauvetage avec le Fonds monétaire international.

Les opposants ont accusé Wickremesinghe de protéger la famille Rajapaksa, qui est largement accusée d’avoir conduit la nation à la ruine, des allégations de corruption et d’autres actes répréhensibles.

Quelques jours seulement avant que les législateurs ne l’élisent président, des manifestants ont pris le contrôle de l’enceinte du bureau de Wickremesinghe en exigeant qu’il démissionne. Sa résidence privée a été incendiée.

La victoire de Wickremesinghe mercredi était une justification après une défaite électorale humiliante en 2020 pour son Parti national uni – l’un des principaux et des plus anciens partis du pays – qui lui a laissé son seul législateur. Avec le soutien du parti au pouvoir de Rajapaksa, il a récolté 134 voix, bien plus que le finaliste Dullas Alahapperuma, un ancien ministre du gouvernement soutenu par l’opposition. Il a obtenu 82 voix.

Avant le vote, peu de législateurs avaient publiquement déclaré qu’ils voteraient pour Wickremesinghe compte tenu de l’hostilité généralisée du public à son encontre – mais des dizaines de fidèles à Rajapaksa devaient le soutenir car il leur avait assuré qu’il punirait sévèrement les manifestants qui avaient attaqué les maisons des politiciens. pendant les troubles.

Né dans une famille riche et politiquement active dont la fortune a été faite dans le bois et les médias, Wickremesinghe a été législateur pendant 45 ans. Sa réputation a souffert lors d’un précédent mandat en tant que Premier ministre dans le cadre d’un difficile accord de partage du pouvoir avec le président de l’époque, Maithripala Sirisena. Une rupture de communication entre eux a été imputée aux défaillances du renseignement qui ont conduit à une attaque terroriste en 2019 qui a dévasté le tourisme avant même le coup catastrophique de la pandémie.

Il a obtenu un diplôme en droit de l’Université de Colombo et a exercé comme avocat avant d’entrer en politique en 1977, devenant le plus jeune législateur à l’époque. Il a été nommé Premier ministre pour la première fois en 1993 et ​​a également été chef de l’opposition pendant plus d’une décennie.

Wickremesinghe a généralement gardé secrets les détails de sa vie privée. Il est marié à Maitree Wickremesinghe, professeure et experte en genre et études féministes.

