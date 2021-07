Le choix au repêchage des Canadiens de Montréal, Logan Mailloux, dit qu’il doit «regagner la confiance» après sa condamnation pour avoir partagé une photo d’acte sexuel

LOGAN Mailloux a déclaré qu’il devait « regagner la confiance » de ses fans après avoir été reconnu coupable d’avoir partagé une photo d’une femme accomplissant un acte sexuel sans son consentement.

Mailloux, 18 ans, dont la sélection par les Canadiens de Montréal vendredi soir a suscité la controverse, a présenté des excuses publiques après avoir reçu une amende pour l’infraction commise en Suède l’an dernier.

Logan Mailloux, 18 ans, s’est excusé pour ses actes après sa condamnation en Suède Crédit : Canadiens Montréal/Twitter

Mailloux, un défenseur des Knights de London dans la Ligue de hockey de l’Ontario, a demandé aux équipes de ne pas le sélectionner Crédit : Chevaliers de Londres

Les Canadiens ont stupéfié le reste de la LNH en prenant Mailloux après qu’il ait demandé aux équipes de ne pas le sélectionner.

Mailloux, un défenseur des Knights de London dans la Ligue de hockey de l’Ontario, a déclaré dans un communiqué cette semaine : « Je ne pense pas avoir fait preuve d’une maturité ou d’un caractère assez solide pour être repêché cette année.

« Je sais qu’il faudra du temps à la société pour regagner la confiance que j’ai perdue, et c’est pourquoi je pense qu’il est préférable que je renonce au repêchage de la LNH en 2021 et demande que personne ne me sélectionne ce week-end à venir. »

Mais le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, l’a emmené avec le 31e choix au total au premier tour.

Lors d’une conférence de presse samedi, Mailloux s’est excusé pour ses actes.

» TOTALEMENT IRRESPONSABLE «

« Lors d’un moment intime avec une jeune femme, je nous ai pris en photo sans son consentement », a-t-il déclaré, selon USA Today Sports.

« Je l’ai envoyé à mes coéquipiers pour les impressionner. C’était un acte totalement irresponsable et stupide que j’ai commis sans y penser à deux fois.

« Je sais que j’ai causé beaucoup de tort à cette personne et à sa famille, et je regrette d’avoir commis cet acte stupide et égoïste. Je le regrette profondément. »

Il a expliqué : « Ce que j’ai fait fait maintenant malheureusement partie à la fois de sa vie et de la mienne.

« Je me suis excusé auprès d’elle, mais néanmoins, cela la suivra pour le reste de sa vie, et pour cela, je le regrette profondément et sincèrement. »

Dans une déclaration préparée, Bergevin a déclaré que les Canadiens ont non seulement sélectionné un joueur de hockey prometteur, mais aussi un jeune homme qui a récemment admis avoir commis une grave erreur.

« Nous allons travailler en étroite collaboration avec lui et lui apporter le soutien dont il a besoin », a déclaré Bergevin.

« Je sais qu’il a eu des remords à propos de l’incident, avec lequel nous ne sommes vraiment pas d’accord avec cela dans tous les sens du monde, mais c’est un jeune homme qui a commis une grave erreur de jugement et nous devons vraiment travailler avec lui.

« Nous lui avons parlé, et il en est pleinement conscient et il a beaucoup de remords, c’est donc un grand pas. »

Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a déclaré à USA Today Sports : « Le joueur est resté éligible à la sélection. Montréal était libre de faire ce qu’il a fait.

La victime a déclaré à The Athletic plus tôt cette semaine qu’elle ne croyait pas « que Mailloux ait compris la gravité de son comportement ».

Elle a dit que tout ce qu’elle voulait « c’était des excuses sincères pour son comportement » après avoir reçu des excuses de sa part par SMS qui ne faisaient « pas plus de trois phrases ».