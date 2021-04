Des gémissements étranges, des trompettes explosives et des gémissements fantomatiques. Les sons des enregistreurs sous-marins avaient une histoire à raconter, même sans un seul mot intelligible: les baleines étaient restées sur place. Les enregistrements recueillis au cours de l’hiver 2018-2019 dans les eaux glaciales de l’Arctique au large du Canada ont prouvé qu’une population de baleines boréales avait sauté sa migration habituelle vers le sud. Les scientifiques pensent que ce comportement – jamais détecté auparavant – pourrait être motivé par les effets du changement climatique et être un signe avant-coureur potentiel d’un changement de dynamique dans l’écosystème de la région.

Habituellement, les quelque 20 000 baleines boréales qui composent la population de Béring-Tchouktche-Beaufort (BCB) à travers le Canada ont un modèle de migration assez prévisible s’étendant sur 6 000 kilomètres (3 700 milles).

Ils passent l’hiver dans une partie de la mer de Béring, qui se situe entre la Russie et l’Alaska, et se dirigent vers le nord puis l’est jusqu’à la mer de Beaufort et le golfe d’Amundsen au Canada en été, avant de revenir à l’automne.

Mais à l’hiver 2018-2019, quelque chose de différent s’est produit. Les résidents de la région canadienne ont déclaré avoir vu des baleines boréales longtemps après qu’elles auraient normalement disparu au sud.

Une équipe de scientifiques a décidé de passer au peigne fin des heures d’audio enregistrées par des appareils sous-marins disséminés dans la région pour une collecte régulière de données, à l’écoute de sons inhabituels.

Ils les trouvèrent: les cris distinctifs des baleines boréales qui auraient dû se trouver dans leurs terres hivernales méridionales mais qui y étaient restés.

Aidé par un programme informatique qualifié, ils ont même trouvé des enregistrements de chant de baleines boréales, un comportement supposé être associé à l’accouplement, qui n’avait jamais été enregistré dans les terres estivales auparavant.

Les bruits de baleine sont apparus entre 0,5 et 3,0 pour cent des fichiers d’enregistrement collectés entre octobre et avril dans quatre endroits d’été.

La découverte était très inhabituelle: les enregistrements de certains des sites identiques et distincts dans les terrains d’été des années précédentes n’ont capté aucun bruit de baleine après octobre ou décembre, selon l’endroit.

«Il est clair que les baleines boréales de la BCB ont hiverné dans leur région d’alimentation estivale dans l’est de la mer de Beaufort et du golfe d’Amundsen pendant l’hiver 2018-2019 et pour autant que nous le sachions, c’est la première fois que cela est signalé», indique l’étude publiée. Mercredi dans le journal Open Science de la Royal Society.

« Changement d’écosystème en cours »

La raison pour laquelle cela s’est produit est cependant moins claire, les auteurs postulant diverses théories principalement liées au changement climatique.

Un facteur possible pourrait être le déplacement de la couverture de glace, avec moins de glace que d’habitude dans les terrains d’été pendant la saison hivernale 2018-2019.

Mais la concentration minimale record de glace est en fait survenue en 2015-2016.

Cela suggère que «la glace, et en particulier le moment et les emplacements, est important, mais pas le seul», a déclaré Stephen Insley de la Wildlife Conservation Society Canada, qui a aidé à diriger l’étude.

Une autre explication possible est «l’évitement des prédateurs», les baleines boréales s’écartant des orques qui sont plus fréquemment observées dans certaines régions car le réchauffement des mers entraîne une diminution de la couverture de glace.

D’autres phénomènes liés au changement climatique pourraient également être en jeu, comme la prolifération de plus en plus irrégulière du plancton au début de l’été – les baleines pourraient passer l’hiver dans leurs terres estivales pour s’assurer qu’elles attrapent la principale source de nourriture, suggèrent les scientifiques.

Insley soupçonne que la température de l’eau joue un rôle clé dans le comportement inhabituel, les baleines boréales étant connues pour éviter l’eau en dehors d’une plage étroite d’environ -0,5 à 2 degrés centigrades.

Alors, le comportement pourrait-il être une adaptation au changement climatique, et si oui, qu’est-ce que cela signifie pour les baleines boréales?

«C’est peut-être positif maintenant, mais pas plus tard lorsque la température de l’eau est plus chaude», a déclaré Insley.

« C’est difficile à dire et c’est pourquoi nous essayons de garder un œil dessus. »

Les baleines boréales ne seraient certainement pas les seules à réagir au réchauffement climatique.

«Toute la région subit des changements spectaculaires et nous n’en voyons que le début. De nombreuses espèces subarctiques se déplacent vers le nord », a ajouté Insley.

«C’est un changement d’écosystème complet en cours et il y aura des gagnants et des perdants.»

L’équipe continue d’enregistrer dans la région et espère mettre en corrélation ses données avec des informations sur les températures de l’océan pour déterminer tout lien.

«Si le fait d’éviter les températures chaudes de l’océan était le principal facteur de ce comportement anormal, cela pourrait être un signe d’avertissement important pour les baleines boréales», prévient l’étude.

