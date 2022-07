Le chocolat protège votre cœur en abaissant la tension artérielle et ses bienfaits sont “indéniables”, révèlent des scientifiques

Le CHOCOLAT protège votre cœur en abaissant la tension artérielle, ont découvert des chercheurs.

Les flavanols – antioxydants présents dans le cacao – aident à détendre les veines et les artères.

Le chocolat protège votre cœur en abaissant la tension artérielle Crédit : Alamy

Une étude de l’Université de Surrey a révélé que les personnes qui prenaient des suppléments de cacao avaient une pression artérielle plus basse et des vaisseaux sanguins plus étirés dans les trois heures.

Les pilules super concentrées contenaient autant de flavanols qu’environ 500 g de chocolat noir.

L’auteur de l’étude, le professeur Christian Heiss, a déclaré : « L’impact positif des flavanols de cacao sur notre système cardiovasculaire est indéniable.

«Nous avons utilisé beaucoup de flavanols, mais certains chocolats noirs en contiennent également des quantités importantes.

“La consommation moyenne de flavanols est environ trois fois inférieure à ce dont vous avez besoin pour ressentir les effets, donc je pense que même si les gens l’augmentent un peu, ils en tireront un avantage.

“Un régime 100% chocolat causerait certainement d’autres problèmes, mais vous pouvez également les obtenir avec du vin rouge, des myrtilles et des épinards.”

Un Britannique sur trois souffre d’hypertension artérielle, ce qui augmente son risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

L’étude, publiée dans la revue Frontiers in Nutrition, a vu 11 personnes alterner des jours entre des pilules de cacao ou un placebo au cours de leur vie quotidienne normale.

Il a constaté que la pression artérielle était plus basse les jours où ils prenaient le cacao et que leurs vaisseaux sanguins étaient plus capables de se développer et de se rétrécir.

Les suppléments n’ont pas abaissé la tension artérielle les jours où elle était déjà basse, ce qui pourrait lui donner un avantage sur les médicaments actuels.

Le professeur Heiss a ajouté : « La prochaine étape consiste à le tester sur des patients pour voir s’il est utile.

« Nous ne savons pas si cela peut remplacer les pilules, mais je pense qu’à l’avenir, nous allons essayer.

“Les médicaments ne fonctionnent pas pour une bonne proportion de personnes, donc si quelqu’un n’a pas vraiment d’hypertension, nous voudrons peut-être commencer par une intervention de santé comme celle-ci.”