Le chocolat est-il bon pour vous ?

Le chocolat au lait contient généralement environ 20% de cacao, a déclaré le Dr Mozaffarian, bien que la teneur en cacao puisse varier. (La Food and Drug Administration exige que le chocolat au lait contienne au moins 10 % de cacao, mais certaines barres de chocolat au lait en contiennent jusqu’à 50 % ou plus.) Le chocolat noir contient généralement plus de cacao que le chocolat au lait, mais il peut aussi varier considérablement, donc vérifiez soigneusement les étiquettes, dit-il. Pour d’éventuels bienfaits pour la santé, il a recommandé de choisir du chocolat noir contenant au moins 70 % de cacao.

De nombreux petits essais humains à court terme ont montré que le chocolat noir ou les suppléments ou boissons au cacao standardisés peuvent abaisser légèrement la tension artérielle et améliorer le cholestérol sanguin et la santé des vaisseaux sanguins chez les adultes. Et certaines études d’observation à plus long terme ont montré que ceux qui mangent plus de cacao pourraient avoir un risque plus faible de certaines maladies cardiovasculaires, a déclaré le Dr Mozaffarian.

Dans une revue systématique publiée en février dans la revue JAMA Network Open, le Dr Mozaffarian et ses collègues ont examiné comment certains aliments et nutriments étaient associés à des problèmes de santé cardiaque. Ils ont trouvé des “preuves probables ou convaincantes” que la consommation de chocolat était liée à un risque réduit de maladie cardiovasculaire, estimant qu’une consommation quotidienne moyenne de seulement 10 grammes, soit environ un tiers d’once de chocolat, était associée à une réduction de 6% dans le risque global de maladie cardiovasculaire.

Mais ces types d’estimations sont basés sur des études observationnelles, qui ont des limites importantes, a déclaré le Dr JoAnn Manson, chef de la médecine préventive au Brigham and Women’s Hospital de Boston. Ces études ne peuvent identifier que des corrélations entre la consommation de chocolat et la santé ; ils ne peuvent pas prouver que le chocolat procure des avantages – les personnes qui mangent plus de chocolat peuvent être différentes d’autres façons qui affectent leur santé, a déclaré le Dr Manson.