Le chocolat devrait devenir plus cher alors que les prix du cacao atteignent des sommets en sept ans

« Les contrats à terme sur le sucre continuent d’être soutenus par les problèmes d’approvisionnement en cours en Inde, en Thaïlande, en Chine continentale et dans l’Union européenne, où les conditions de sécheresse ont frappé les cultures », indique un rapport de l’unité de recherche de Fitch Solutions, BMI, daté du 18 mai.

Et en tant que tels, les prix élevés du chocolat ne devraient pas diminuer de si tôt.

« La forte demande continue liée aux indicateurs économiques que l’on choisit d’examiner pourrait maintenir les prix élevés dans un avenir prévisible », a déclaré Darin Newsom, analyste principal du marché chez Barchart.

« Ce n’est que si la demande commence à baisser, ce qui, je pense, ne s’est pas encore produit, que les prix du chocolat commenceront à baisser », a-t-il déclaré.

Parmi les différentes variétés de chocolat, les prix du noir seraient les plus durement touchés. Le chocolat noir contient plus de solides de cacao que ses homologues au chocolat blanc et au lait, contenant environ 50% à 90% de solides de cacaobeurre de cacao et sucre.

« En conséquence, le prix du chocolat le plus fortement impacté sera le noir, qui dépend presque entièrement des prix des ingrédients du cacao », a déclaré Moriarty de Mintec.