Le choc Texans-Ravens a attiré 31,8 millions de téléspectateurs, le match de NFL le plus regardé de l’histoire d’ESPN

Près de 32 millions de personnes ont regardé la performance dominante de Lamar Jackson lors de la victoire 34-10 des Ravens de Baltimore contre les Texans de Houston samedi soir, ce qui en fait le match de NFL le plus regardé de l’histoire d’ESPN, selon un communiqué de presse de la société. Le jeu a été diffusé sur ESPN, ABC, ESPN+ et ESPN Deportes.

L’audience de 31,8 millions de téléspectateurs – qui a atteint un sommet de 36,2 millions au troisième trimestre – a dépassé le record de la société de 31,2 millions de téléspectateurs, établi le 16 janvier 2023, lorsque les Cowboys de Dallas ont battu les Buccaneers de Tampa Bay. Tour de wild-card 2023.

ESPN diffuse des matchs de la NFL depuis 1987 et a vu six de ses sept diffusions de matchs les plus regardées au cours des deux dernières saisons. Les émissions « Monday Night Football » de la société ont également connu une saison 2023 record, avec ses trois matchs MNF les plus regardés ayant tous eu lieu en novembre et décembre 2023.

Selon ESPN, le match Texans-Ravens a battu les notes de jeu de la NFL de toutes les diffusions des chaînes appartenant à Disney, à l’exclusion des Super Bowls. Cela inclut les jeux joués sur ABC. La société a diffusé le Super Bowl XXXIV, le Super Bowl XXXVI et le Super Bowl XL.

La diffusion par NBC de la chute des Dolphins de Miami face aux Chiefs de Kansas City lors de la ronde des wild-cards, exclusivement sur Peacock, a attiré 23 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le match le plus diffusé de l’histoire de la NFL. Le match de championnat de l’AFC 2023 entre les Bengals de Cincinnati et les Chiefs de Kansas City sur CBS a attiré en moyenne 53,1 millions de téléspectateurs.

D’où vient cette hausse d’audience ?

Si vous voulez connaître la genèse du record d’audience d’ESPN dans la NFL samedi dernier, vous retourneriez en 2021 lorsque la NFL a annoncé sa nouvelle série d’accords de télévision nationale avec ses partenaires titulaires de droits médiatiques pour la saison 2033.

Dans le cadre de cet accord, alors qu’ABC a remporté deux Super Bowls (le premier en 2026), ESPN s’est vu attribuer un match éliminatoire de la ronde de division en plus de la société qui diffusait auparavant un match éliminatoire avec joker. Il était donc inévitable qu’ESPN obtienne un nombre massif pour ce tour, quelles que soient les équipes. tout comme Fox l’a fait avec sa diffusion sur les Packers de Green Bay et les Cowboys de Dallas (ce match a rapporté 40 millions sur Fox).

L’expansion des mesures de visionnage à l’extérieur fait également augmenter le nombre de téléspectateurs. Le record de la NFL de samedi dernier pour ESPN/ABC va bien sûr être brisé au fil des années étant donné qu’ils ont un Super Bowl. À titre de référence, il ne s’agit pas du jeu télévisé le plus regardé jamais réalisé par ESPN/Disney. Cela s’est produit le 4 janvier 2006, lorsque le Texas a battu l’USC dans un classique du Rose Bowl. Ce jeu a attiré 35,6 millions de téléspectateurs sur ABC. — Richard Deitsch, journaliste principal des médias

(Photo : Tommy Gilligan / USA aujourd’hui)