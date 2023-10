Le choc émotionnel de la retraite

Plus de la moitié des adultes américains interrogés déclarent considérer la retraite comme « un nouveau chapitre de la vie ». Beaucoup voient la fin de leurs années de travail comme une opportunité de poursuivre des passe-temps relaxants – de voyager et de passer plus de temps avec leur famille et leurs amis.

Mais tout le monde n’envisage pas ses années de retraite avec le même enthousiasme.

Linda Cicalese voulait devenir hôtesse de l’air depuis son enfance. Après 46 ans de métier, elle aime toujours son métier mais espère pouvoir progressivement prendre sa retraite. Puis, en mars 2020, la COVID-19 a frappé. De nombreux vols étant cloués au sol, elle a été contrainte de quitter l’avion plus tôt que prévu.

« Tout d’un coup, je me suis lancé dedans », raconte l’homme de 72 ans.

Même pour les personnes qui ont choisi de prendre leur retraite, dire au revoir à leur carrière n’apporte pas toujours du bonheur. Certains se sentent anxieux et attristés par la perte de routine et de direction dans leur vie. Près d’un retraité sur trois déclare se sentir déprimé – un taux supérieur à celui de l’ensemble de la population adulte.