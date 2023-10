Le choc du Real Madrid est en route ? Le duo de stars n’aime pas les positions dans l’équipe

Le Real Madrid est peut-être l’une des équipes les plus en forme d’Europe à l’heure actuelle, mais cela ne signifie pas que tous les joueurs du onze de départ, et encore moins l’équipe, sont heureux.

Eduardo Camavinga a participé à tous les matchs du Real Madrid cette saison, après une impressionnante campagne 2022/23 au cours de laquelle il a disputé 59 matchs toutes compétitions confondues avec Los Blancos. Malgré cela, il a parfois exprimé son mécontentement quant à sa position dans l’équipe.

Utilisé au poste d’arrière gauche à deux reprises cette saison, en plus de ses 17 apparitions en défense la saison dernière, Carlo Ancelotti fait clairement confiance au joueur de 20 ans pour exécuter les instructions. Si le Français évoluait plus souvent au milieu de terrain central, il n’est toujours pas satisfait de jouer à l’arrière gauche.

Camavinga joue toujours régulièrement au milieu de terrain central (Crédit image : Getty Images)

« On me pose des questions à ce sujet tous les jours », a déclaré Camavinga alors qu’il était en mission internationale. « Je suis quelqu’un qui joue pour l’équipe et quand on a besoin de moi.

« Je ne connaissais pas ce poste avant, mais c’est là que je me suis adapté, soit avec l’équipe de France, soit avec le Real Madrid. Mais je n’aime pas particulièrement ce poste. Je pense que tout le monde le sait, mais s’il le faut y jouer, je le fais, même si ce n’est pas forcément avec plaisir.

« Je suis toujours milieu de terrain. »

Rodrygo préférerait jouer à droite (Crédit image : Getty Images)

Camavinga n’est cependant pas le seul joueur du Real Madrid à souhaiter un changement dans son rôle dans l’équipe. Faute d’un numéro 9 de classe mondiale dans l’équipe, Rodrygo a parfois remplacé l’équipe d’Ancelotti – ce dont il n’est pas fan.

« C’est toujours important de pouvoir jouer différents rôles », a déclaré Rodrygo. « J’ai toujours dit clairement que j’avais un don pour jouer sur les ailes, je n’aime tout simplement pas jouer en tant que numéro 9, même si dans mon club, je dois le faire.

« Ici, en équipe nationale, je peux me déplacer sur tout le terrain, ce qui m’a aidé dans mon jeu. »

Indépendamment du mécontentement des deux joueurs d’avoir été utilisés loin de leur position naturelle, aucun des deux ne semble susceptible de quitter le Real Madrid de sitôt. CamavingáLe contrat de s’étend jusqu’en 2027, avec une clause libératoire de 860 millions de livres sterling. Rodrygoquant à lui, est en négociations pour un nouvel accord au Bernabeu, son contrat actuel expirant en 2025.

Plus d’histoires sur le Real Madrid

Kieran Trippier dit que Jude Bellingham est « effrayant »et établit les normes au Real Madrid en ce moment.

Martin Odegaard a expliqué comment quitter le Real Madrid et rejoindre Arsenal C’était la meilleure chose qu’il aurait pu faire il y a quelques années.

David Beckham au Real Madrid : L’histoire de la façon dont les Goldenballs sont devenus un Galactcio.