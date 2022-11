Le choc du football russe se termine par des violences de masse (VIDEO)

Les tensions ont éclaté lorsque le Zenit Saint-Pétersbourg a affronté le Spartak Moscou

Six joueurs ont été expulsés alors que le match de Coupe de Russie entre les rivaux amers du Zenit Saint-Pétersbourg et du Spartak Moscou a sombré dans le chaos dimanche.

La violence a éclaté lorsque Wilmar Barrios du Zenit a affronté l’attaquant du Spartak Quincy Promes au coup de sifflet à plein temps.

Le défenseur brésilien du Zenit Rodrigao s’est alors impliqué, semblant s’en prendre à l’attaquant du Spartak Shamar Nicholson, qui a répondu en lançant un coup de poing.

L’enfer s’est déchaîné lorsque l’arbitre Vladimir Moskalev a eu du mal à contenir les deux groupes de joueurs qui se bagarraient et les membres des bancs respectifs.

Au moment où la poussière était retombée, Moskalev avait distribué des cartons rouges à Rodrigao, Barrios et Malcom du Zenit, et les stars du Spartak Nicholson, l’attaquant Aleksandr Sobolev et le gardien remplaçant Aleksandr Selikhov.

Zenit a remporté le match 4-2 sur une séance de tirs au but après que les scores se soient terminés 0-0 à temps plein à la Gazprom Arena.

Malgré la défaite, le Spartak a tout de même terminé en tête du groupe B avec 13 points et atteint les éliminatoires de la Coupe de Russie, tandis que le Zenit a terminé troisième du groupe avec 11 points et devra négocier une voie régionale pour les éliminatoires.

Le jeu, cependant, restera dans les mémoires beaucoup plus pour les affreuses scènes de violence qui feront sûrement l’objet d’une enquête plus approfondie par les autorités russes du football.