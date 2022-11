Le choc d’Olivia Attwood, I’m A Celeb, est “effrayant et étrange” parce qu’elle a “juste disparu”, dit sa meilleure amie

La meilleure amie d’OLIVIA Attwood a dit que sa sortie I’m A Celebrity était “effrayante et étrange”.

La star de Love Island, Olivia, a quitté la jungle plus tôt cette semaine, mais n’a pas encore révélé pourquoi – et ITV n’a pas fait la lumière sur la situation.

Le soleil a révélé qu’Olivia avait été forcée d’abandonner de manière sensationnelle après un problème médical.

Georgia Harrison, qui est devenue une amie proche d’Olivia pendant leur séjour sur Love Island, a déclaré au Sun: «Je suis littéralement dévastée.

“Ça a été vraiment énervant de regarder l’épisode d’hier soir – c’est mon meilleur ami et quelqu’un à qui je tiens vraiment. donc ne pas savoir ce qui s’est passé, c’est un peu effrayant.

« Elle a juste disparu – une minute elle était là et une minute elle était partie. Personne ne sait pourquoi et je ne me connais toujours pas.

“C’est l’une des situations les plus étranges que j’aie jamais vues se dérouler à la télévision. C’était tellement étrange que personne dans le camp n’ait même reconnu qu’elle était partie.

Ant et Dec ont très brièvement abordé sa sortie, mais ils n’ont pas montré la réaction des camarades de camp à son départ.

La mère et le fiancé d’Olivia ont tous deux déclaré qu’ils n’avaient pas eu de nouvelles d’elle peu de temps après son départ, et Georgia a révélé qu’elle non plus.

Elle a déclaré: «Je n’ai pas entendu parler d’elle, ce qui m’a paru assez surprenant car nous sommes proches. Mais je ne sais pas ce qu’elle traverse, elle a peut-être juste besoin d’un peu de temps pour assimiler ce qui s’est passé.





« Elle pourrait avoir besoin de quelques jours, peut-être qu’elle ne veut tout simplement parler à personne. Parfois, quand tu es déprimé, tu veux juste exclure tout le monde pendant un moment

«Je lui ai envoyé des tas de messages et ses messages sont livrés sur son téléphone. Certaines des autres filles de notre groupe lui ont également envoyé un message. Aucun de nous ne sait rien. Bradley a dit à l’une des autres filles qu’elle allait bien, et c’est la seule chose que nous savons.

“C’est une situation effrayante, nous ne savons pas ce qui s’est passé et où elle se trouve, tout ce que je sais, c’est que sa famille sait qu’elle va bien. On ne sait pas trop ce qu’elle traverse. Nous espérons et prions pour qu’elle aille bien.

Le Sun a déclaré hier qu’Olivia avait désespérément envie de retourner au camp, mais après avoir brisé la stricte bulle Covid de l’émission, les patrons d’ITV craignaient qu’elle ne puisse potentiellement infecter les autres candidats avec le virus.

Les 12 candidats à l’émission, filmés en Australie pour la première fois en trois ans, ont dû passer une série de tests psychologiques et médicaux.

La plupart des résultats sont revenus avant le début de la série, mais certains sont renvoyés après leur entrée au camp, ce qui peut poser un dilemme aux producteurs, en particulier à l’ère Covid.