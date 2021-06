Le Choc des Titans : le télescope Hubble capture la collision cosmique cataclysmique d’une paire de galaxies sur le point de fusionner

La collision de la paire de galaxies présentée comme Image de la semaine pour Hubble, sous-titrée « Le choc des Titans » le lundi.

Selon les astronomes de Hubble, « Cette nouvelle image intègre de nouvelles données de la Wide Field Camera 3 (WFC3) et combine les observations prises dans huit filtres couvrant les longueurs d’onde infrarouges à ultraviolets pour révéler les détails les plus fins de l’IC 1623. »

Une collision cosmique cataclysmique occupe le devant de la scène dans cette image de la semaine, mettant en vedette la paire de galaxies en interaction IC 1623, située à 275 millions d’années-lumière. 🔗 https://t.co/YPpBqtv5wyCrédit : @ESA / @Hubble_Space / @NASA , R. Chandar pic.twitter.com/y6SBI0BaW7 – HUBBLE (@HUBBLE_space) 21 juin 2021

Les galaxies IC 1623 sont situées très loin de la nôtre (la Voie lactée), à ​​environ 275 millions d’années-lumière. L’image IC 1623 documente comment les deux galaxies sont dans leur processus final de fusion, un processus qui prend des centaines de millions d’années.

Les astronomes ont commenté la paire de galaxies, déclarant que l’une des galaxies a une accumulation d’un gaz chaud et dense. La galaxie atteint également ses dernières étapes de fusion, ce qui entraînera une « éclatement frénétique de la formation d’étoiles dans la galaxie compacte résultante d’étoiles ».

Les astronomes continueront de surveiller la paire de galaxies pour mieux comprendre les processus de formation des étoiles dans d’autres galaxies comme IC 1623.

Le système de galaxie spirale, IC 1623, découvert pour la première fois par l’astrologue américain Lewis Swift, en 1897, est situé dans la constellation de Cetus près de l’équateur céleste et n’est que partiellement visible à certaines périodes de l’année.

La constellation Cetus est la quatrième plus grande constellation du ciel et occupe 1231 miles carrés. Cetus porte le nom d’un monstre marin et est également connu sous le nom de « la baleine ». Ses constellations voisines sont : Bélier, Poissons et Verseau.

