Le choc des neveux de Kandi et Marlo devient presque physique

Kandi a peut-être eu les larmes aux yeux pendant ce moment désordonné, mais elle était beaucoup plus calme lors d’un récent épisode de « Speak On It » tout en récapitulant ce qui s’est passé.

« Tout ce qu’elle peut utiliser pour essayer de me démolir, elle essaie de courir avec et j’ai un problème avec ça », a ajouté Kandi dans un confessionnal.

« Vous essayez de m’attribuer le tir de votre neveu, je vous ai dit qu’il ne travaillait plus pour nous », a déclaré Kandi. « Alors, je ne comprends pas pourquoi tu lui réponds comme si sa fusillade avait quelque chose à voir avec moi et mon putain de restaurant. Ne fais pas ça !

Plus tard dans l’épisode, Kandi a été bouleversée d’entendre ce que Marlo a dit à son sujet et a convenu avec Kenya Moore que la femme au foyer essayait de « retourner les gens contre elle ».

Bien que cela se soit produit il y a deux ans, une Marlo « déclenchée » a déclaré que le fait d’entendre que le neveu de Kandi avait été abattu à Blaze Steak & Seafood avait fait resurgir ses mauvais sentiments et elle s’est demandée pourquoi son « amie » n’avait pas exprimé plus d’inquiétude à propos de la tragédie.

Kandi récapitule Marlo Clash sur #RHOA

Dans le dernier épisode du podcast de Kandi, la femme au foyer a déclaré aux abonnés qu’elle était déjà en colère en entrant dans l’événement parce qu’elle avait des problèmes dans sa vie personnelle.

« J’étais déjà en colère », a déclaré Kandi. « J’étais dans un très mauvais espace parce que j’avais beaucoup de drames dans ma vie personnelle avec mon groupe et il se passait beaucoup de choses, ils vous ont déjà montré ce qui se passait avec la BravoCon et des trucs avec ma mère, J’avais beaucoup de choses différentes qui se passaient en même temps en dehors de Housewives. « Alors quand j’entends que cette femme cherche un moyen de traîner mon nom et de traîner mon entreprise oui, [I was upset], » elle a ajouté. « Si vous voulez savoir si je me soucie de mon entreprise et à quoi cela ressemble dans cette émission, bien sûr, je me soucie de mon entreprise. »

Elle a également nié les affirmations de Marlo selon lesquelles elle ne voulait pas discuter de la fusillade dans son restaurant devant la caméra et a révélé pourquoi elle avait évoqué l’arrestation précédente de Marlo.

« Donc, ce n’était pas que je n’allais pas en parler, je suis juste allé en parler avec elle », a déclaré Kandi. « Et oui, c’est pourquoi je l’ai évoquée en train de couper le visage de cette fille parce que j’ai l’impression que pendant des années, je n’ai pas joué pour évoquer son passé et différentes choses parce que je n’essaie pas vraiment de la faire mal paraître mais j’ai juste l’impression que, d’accord, si tu veux traîner mon nom et me faire mal paraître, on va te traîner aussi.

Je suis bénie d’être nominée pour un Tony, elle là-bas souhaitant pouvoir trouver un papa nommé Tony ! #RHOA — Kandi Burruss (@Kandi) 11 juin 2023

En fin de compte, Kandi a qualifié les actions de Marlo d’insensées.

« Pour elle, essayer de faire le lien, cela n’avait aucun sens », a déclaré Kandi. « Ce qui est arrivé à son neveu était en 2020. Nous sommes tous en 2023, même si c’était en 2022 lorsque nous avons filmé cette scène il y a deux ans. Elle ne s’inquiétait pas pour son neveu, elle essayait vraiment de trouver un moyen de traîner mes affaires. […]« Vous essayez de faire peur aux gens pour qu’ils soutiennent mon entreprise. Ces femmes essaient de me dépeindre comme ce rat du ghetto. […] « J’étais frustrée et oui, je voulais l’étouffer », a-t-elle ajouté. « Parfois, vous ressentez cela même lorsque vous êtes devant la caméra. Suis-je en colère contre moi-même pour m’être permis de tomber amoureux du okey doke? Ouais, je ne veux pas vraiment dépeindre les femmes noires comme ça à la télé. Puis-je être cette fille ? Oui, je peux être cette fille.

Pourquoi tu mens toujours? #RHOA — Kandi Burruss (@Kandi) 12 juin 2023

Regardez Kandi récapituler son affrontement avec Marlo ci-dessous.

Que pensez-vous de ce qui s’est passé sur #RHOA ? Twitter choisit clairement son camp.