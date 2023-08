Le choc d’Emmerdale alors que Laurel Thomas est kidnappée par un méchant dérangé – et personne ne sait qu’elle a été enlevée

Les fans d’EMMERDALE sont sous le choc après l’enlèvement de Laurel Thomas ce soir.

La gérante du restaurant – interprétée par l’actrice Charlotte Bellamy dans le feuilleton ITV – a été enfermée chez Colin avec tous les villageois convaincus qu’elle est en route pour l’Inde.

TVI

Laurel a été kidnappée par Colin – et personne ne sait qu’elle est là[/caption] TVI

Colin a le téléphone de Laurel alors que son plan est révélé[/caption]

Laurel se rendait à l’origine directement à l’aéroport, mais a rencontré une complication après qu’Arthur a révélé que Marshall avait appelé au sujet de son passeport, il a demandé à sa mère d’aller le chercher chez Colin.

Quand elle est arrivée, la maison était dans un état complet.

Elle a essayé de l’appeler mais n’a pu entendre que le téléphone sonner et, la porte ouverte, a décidé d’entrer.

Cependant, alors qu’elle appelait, Colin est soudainement apparu à la porte, la claquant et exigeant de savoir: « Que faites-vous chez moi? »

Paniquée, Laurel a tenté de raisonner Colin et l’a laissé fulminer sur tout ce que son sectarisme lui avait coûté.

Il est devenu de plus en plus obsédé par le fait que Laurel répare tout dans sa vie – tout en la blâmant et en ne prenant aucune responsabilité pour lui-même.

Laurel s’est excusée et est allée chercher le passeport de Marshall afin qu’elle puisse partir et se rendre en Inde pour soutenir Jai.

Cependant, alors qu’elle le cherchait dans sa chambre, Laurel a été horrifiée de découvrir que Colin se tenait à la porte et qu’il faisait rage à l’idée de perdre son fils Marshall.

« Je ne me blâme pas, je vous blâme », a déclaré Colin.

« Tout allait bien avant que vous et votre petit fils pervers n’entriez dans nos vies. Vous devez réparer les dommages que vous avez causés à cette famille.

« Écartez-vous ou j’appelle la police », a répondu Laurel, mais elle s’est vite rendu compte que Colin avait son téléphone.

Mais il lui a dit: « Tu as tellement contribué à m’éloigner de Marshall que tu n’iras nulle part tant que tu ne l’auras pas ramené. »

Il a ensuite verrouillé la porte et laissé Laurel crier à l’aide, laissant les fans horrifiés.

L’un d’eux a écrit: « J’espère que le laurier est retrouvé et Collin ici une aide professionnelle, il est hors de son rocker. »

Un deuxième a dit: « SASH THE DAMN WINDOW LAUREL !! »

Un autre a ajouté: « Pauvre Laurel, Colin a besoin d’aide – il est déséquilibré. »

TVI

Colin enferme Laurel dans la chambre avec un cadenas[/caption] TVI

Laurel frappe à la porte alors que l’horreur de la situation s’enfonce[/caption]