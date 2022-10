Le choc d’Emmerdale alors que deux «morts» secouent le village dans une spéciale d’une heure pour l’anniversaire

Les fans d’EMMERDALE sont sous le choc après que deux personnages aient été laissés pour morts dans l’épisode spécial explosif du 50e anniversaire.

Le feuilleton ITV a célébré son demi-siècle avec un épisode spécial d’une heure ce soir alors qu’une tempête a ravagé le village.

TVI

Les fans d’Emmerdale sont sous le choc après que deux personnages aient été laissés pour morts dans l’épisode spécial explosif du 50e anniversaire[/caption]

TVI

Kim Tate est montée sur son cheval pour essayer d’aider à retrouver Amelia alors qu’elle commençait à accoucher[/caption]

Et il semble avoir tué deux personnages bien-aimés avec Kim Tate et Harriet Finch pris dans une explosion d’horreur dans les bois.

Plus tôt, après avoir aperçu Harriet la regarder dans le village, Kim lui a envoyé un texto depuis le téléphone de Will pour organiser une réunion et s’est présentée.

Harriet a défié Kim de la tuer, mais le millionnaire n’a pas mordu à l’hameçon.

Et à la place, elle a dit à Harriet qu’elle allait épouser Will, peu importe ce qu’elle avait prévu.

En savoir plus sur Emmerdale DURES VÉRITÉS ? Je suis un super fan d’Emmerdale – ce sont mes opinions les plus impopulaires QUELQUE CHOSE DE VIEUX Emmerdale partage les secrets de la semaine anniversaire, y compris le retour au premier épisode

Alors qu’Harriet l’attrapait par la gorge, Kim lui a dit: “Fais de ton mieux, mais il ne t’aimera toujours pas.”

Harriet est tombée en panne et s’est ensuite excusée auprès de Kim dans le village alors qu’elle montait à cheval jusqu’à l’église.

Et lorsque Kim est entrée dans l’église, elle a été submergée par l’émotion.

Après une brève interruption, Kim et Will se sont mariés, mais l’heureuse occasion a ensuite été gâchée par la nouvelle de la disparition d’Amelia Spencer.





L’adolescente très enceinte était allée rencontrer Noah pour un pique-nique à la ferme de Wylie, mais a été époustouflée par la tempête qui s’annonçait – et a fini par accoucher tôt.

Elle a réussi à faire passer un message à son père et Harriet, Sam et Lydia sont tous partis à sa recherche.

Lydia a dit à Kim et elle a sellé son cheval pour partir à la recherche de l’adolescent terrifié.

Avec Harriet sur un quad et Kim sur son cheval, ils ont couvert les bois et les collines autour du village.

Cependant, la tempête a provoqué le chaos lorsqu’un arbre qui est tombé a envoyé Harriet s’écraser du quad dans un fossé.

Et puis le vent a renversé le quad et l’a envoyé s’écraser sur elle.

Kim l’a trouvée proche de la mort mais était déterminée à sauver sa rivale amoureuse.

En traînant Harriet loin du quad, elle a essayé de la garder en vie.

Harriet l’a suppliée de ne pas la quitter mais Kim savait qu’elle devait obtenir de l’aide si elle voulait sauver la vie d’Harriet.

En savoir plus sur le soleil Accrochez votre manteau Les Britanniques profiteront de l’été indien du 18 s. et il devrait durer jusqu’à Halloween AMUSEMENT FESTIF Les acheteurs adorent cet incroyable jeté de Noël confortable à 8 £

Cependant, alors qu’elle ignorait les appels d’Harriet à rester avec elle, Kim a été époustouflée lorsqu’un coup de foudre a fait exploser le quad.

Elle a été jetée à travers les bois et s’est cognée la tête contre un rocher avec les deux femmes allongées sans vie à la fin de l’épisode explosif.

Les fans d’Emmerdale sont sous le choc de la mort apparente des deux personnages.

L’un d’eux a écrit : « Kim ferait mieux de ne pas mourir ! Mais sachant ce spectacle, ils aimeront tuer les personnages emblématiques et garder le bois mort.

Un deuxième a déclaré: “Ils feraient mieux de ne pas tuer Kim.”

Un autre a ajouté: “Je ne peux pas croire que nous devions attendre jusqu’à demain pour découvrir le sort d’Harriet.”

TVI

Harriet est partie en quad mais la tempête l’a renversée puis piégée en dessous[/caption]