Le choc d’EastEnders alors que le secret de Lisa Fowler est révélé alors qu’elle ment à propos de sa fille Louise Mitchell

Les fans d’EASTENDERS ont été stupéfaits après la révélation du secret de Lisa Fowler.

Le personnage est revenu à Walford avec sa petite-fille Peggy – la fille de Louise Mitchell.

Les fans d’EastEnders ont été stupéfaits après la révélation du secret de Lisa Fowler[/caption]

Après que l’on ait finalement appris que Lisa, jouée par Lucy Benjamin, était de retour, Keanu s’est précipité pour voir sa fille.

Cependant, il a été empêché de passer du temps avec elle – à moins qu’il ne crache de l’argent.

Keanu a finalement rencontré Peggy, mais pour 3 000 £.

Mais quand il a demandé à Lisa s’il pouvait la revoir, elle a dit que cela lui coûterait 20 000 £.

Elle lui a dit : « Tu veux une relation avec ta fille ? Je veux 20 000 £ d’ici demain et 2 000 £ par mois jusqu’à ce qu’elle ait 18 ans. Appelez ça de la maintenance.

Mais les téléspectateurs d’EastEnders ont vite réalisé que Lisa ne mettait pas d’argent sur Peggy – au lieu de cela, elle l’utilisait pour financer sa dépendance au jeu.

Elle a gaspillé 3 000 £ dans des scènes qui ont choqué les fans.

S’adressant aux médias sociaux, une fan a déclaré: « C’est pourquoi elle fait chanter Keanu pour de l’argent. Principalement pour Peggy, mais aussi pour les applications de jeu. Je me demande si Lisa a pris Peggy sans que Louise le sache ?

Un deuxième a écrit : « Les dépendances au jeu sont si stupides pour moi parce que comment êtes-vous accro à perdre de l’argent svp ? Lisa est un gâchis.

« Maintenant, nous savons que Lisa est une accro au jeu. Quelle est la vraie vérité avec Louise », a interrogé un troisième.

Alors qu’un quatrième a déclaré: « Honnêtement, j’ai l’impression que Louise va très bien et que Lisa ment et utilise cela et Peggy comme un moyen de chantage pour obtenir de l’argent pour nourrir sa dépendance au jeu. »

EastEnders est diffusé sur BBC One et iPlayer.

Lisa a stupéfié Keanu en lui disant qu’il devrait débourser 20 000 £ s’il voulait revoir sa fille[/caption] Bbc

Les téléspectateurs d’EastEnders ont vite réalisé que Lisa ne mettait pas d’argent pour Peggy – au lieu de cela, elle l’utilisait pour financer sa dépendance au jeu.[/caption]