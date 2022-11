Le choc d’EastEnders alors que la véritable identité de Ravi Gulati est révélée après une cruelle trahison

Les téléspectateurs d’EASTENDERS sont sous le choc après que Ravi Gulati ait trahi Suki Panesar – avant que son secret choquant ne soit révélé.

Le propriétaire du restaurant était censé étayer l’histoire de Suki sur la disparition de Ranveer auprès de la police, mais il a plutôt choisi de s’en tenir à son plan de la piéger pour le meurtre de son père.

Suki a été stupéfaite lorsqu’elle a découvert que Ravi était le fils de Nish[/caption]

Nish a demandé à Suki d’accueillir Ravi dans la famille[/caption]

En choisissant Nina et leur plan plutôt que Suki, Ravi a trahi les Panesars.

S’adressant à la police, il a contredit l’affirmation de Suki selon laquelle Ranveer était partie après Ravi – la plaçant carrément dans le cadre de son meurtre.

De retour à Walford, Ravi a menti à Nish sur ce qu’il avait fait – et a reçu une invitation à un dîner de famille en retour.

Mais ça ne s’est pas bien passé – avec Vinny furieux de savoir pourquoi Ravi était là – exigeant de savoir pourquoi il mangeait un repas avec la femme qui a tué son père.

Exigeant qu’il parte, Vinny a obligé Ravi à se lever et a exigé de savoir comment il était de sa famille.

“Il fait partie de la famille”, a déclaré Nish en se levant.

« Plus de secrets, plus rien. Avant que ta mère et moi ne soyons mariés, avant même que nous soyons ensemble, j’ai eu une liaison avec la première femme de Ranveer – la mère de Ravi.

"Ranveer n'est pas le vrai père de Ravi – je le suis."





Dans la cuisine, Suki était furieuse contre Nish pour lui avoir menti pendant des décennies, mais il l’a manipulée pour qu’elle le soutienne.

Il l’a avertie que Ravi pouvait changer sa déclaration à tout moment – ignorant ce qu’il avait fait – et Suki a donc été forcée de l’accueillir dans la famille.

Les téléspectateurs sont sous le choc du rebondissement.

L’un d’eux a écrit : « Est-ce que Suki pourrait tout simplement jouer Nish ? Gardez vos amis proches et vos ennemis plus proches et tout ça. Combien de temps avant qu’il ne suive le même chemin que Ranveer ? Noël? Espérons qu’il ne sera pas traîné pendant des années »

Un deuxième a déclaré: «Je suis choqué que Nish ait révélé que Ravi était son fils à tous si tôt. Je pensais que ça allait être une révélation de Noël !

Un autre a ajouté: “Nish a finalement révélé que Ravi était son fils.”