Le choc d’EastEnders alors que Ben Mitchell est parti dévasté alors que le tueur de Paul Coker est libéré de prison

Les fans d’EASTENERS sont sous le choc après la sortie de prison du tueur de Paul Coker, Simon, laissant Ben Mitchell dévasté.

Dans l’épisode de ce soir, il a été révélé que le tueur de Paul avait été libéré – et Ben voulait se venger.

3 Ben d’EastEnders est sous le choc après avoir découvert que le tueur de Paul Coker est libéré

Le mécanicien et son petit ami Paul ont été attaqués et laissés pour morts dans une attaque homophobe il y a cinq ans.

Alors que Ben a réussi à survivre, Paul est mort laissant Ben le cœur brisé.

Les quatre hommes responsables ont été emprisonnés pour le crime – mais il a maintenant été révélé que l’un d’entre eux a été libéré après avoir fait appel de sa condamnation.

Un Ben ému a déclaré à Callum: «Pam vient d’appeler. L’un des types qui ont assassiné Paul a fait appel de sa condamnation.

« Il a été libéré. Déclassé apparemment de meurtre à homicide involontaire. Il l’a battu à mort – comment n’est-ce pas un meurtre ?

3 Callum a empêché Ben de le poursuivre

«Je n’arrête pas de me souvenir de cette nuit et maintenant il est libre de vivre sa vie et c’est ce qu’il a pris à Paul. Vous voyez, j’aurais dû régler ça à l’époque, mais tout le monde m’a dit de laisser la police faire son travail, que nous obtiendrions justice.

« Ce n’est pas la justice. Cela ne fait même pas cinq ans et maintenant il est sorti et il a toute la vie devant lui.

« C’est du karma, c’est une revanche pour ce que j’ai fait à Jags. Je connais quelqu’un qui peut m’aider à retrouver Simon. Je ne peux rien faire tant que je sais qu’il est là-bas.

3 Paul était le premier amour de Ben Crédit : BBC

Ben est déterminé à se venger du tueur de Paul, mais Callum essaiera de l’en dissuader.

Et les fans sont convaincus que Ben tuera Simon pour ce qu’il a fait.

L’un d’eux a écrit: « Callum a raison, Ben doit l’écouter. Ce sont ces actions impétueuses qui ont poussé Ben à se mettre dans des positions difficiles dans le passé »

Un deuxième a déclaré: « Ben a parfaitement le droit d’être dévasté. »

Un autre a ajouté: « Ne le poursuivez pas Ben #EastEnders »