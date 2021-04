Maggie Lu utilise un tapis roulant Peloton Tread pendant le CES 2018 au Las Vegas Convention Center le 11 janvier 2018 à Las Vegas, Nevada. Ethan Miller | Getty Images

Un différend public avec une agence fédérale au sujet de problèmes de sécurité et une vidéo effrayante d’un enfant traîné sous un tapis roulant menacent la communauté que Peloton a construite. Les parents pressés par le temps et les accros de l’entraînement qui possèdent des produits Peloton se grattent la tête et se tournent vers les plateformes de médias sociaux et les forums de discussion communautaires pour discuter de la réponse du fabricant d’équipements de fitness à la US Consumer Product Safety Commission. L’agence se penche sur la sécurité du tapis roulant haut de gamme de Peloton, qui a maintenant été liée à de nombreuses blessures et à la mort d’un enfant. Peloton a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de rappeler son Tread + de 4300 $, malgré les appels des régulateurs et des politiciens à le faire. Le va-et-vient compromet encore plus le lancement du tapis roulant moins cher de Peloton aux États-Unis plus tard cette année. Les experts de la marque et les avocats avertissent que plus cela se prolonge, plus Peloton court de risques de faire face à une réaction croissante des consommateurs, ce qui nécessite un contrôle des dommages plus important et coûte plus cher. «Il existe une règle empirique qui remonte à l’affaire Tylenol, où les gens ont été empoisonnés», a déclaré Luc Wathieu, professeur de marketing à la McDonough School of Business de l’Université de Georgetown. Tylenol est devenu un cas classique de gestion de crise dans les années 1980, lorsque quelqu’un a falsifié des capsules de Tylenol Extra Fort en ajoutant du cyanure de potassium mortel, tuant plusieurs personnes. Johnson & Johnson a agi rapidement pour développer une stratégie visant à regagner la confiance des Américains. « Lorsqu’il y a une menace sur le client – une menace qui devient publique comme celle-ci – vous devez surcompenser », a déclaré Wathieu lors d’un entretien téléphonique. « Mais, pour une raison quelconque, les entreprises ont tendance à ne pas le faire, même s’il a été démontré maintes et maintes fois qu’il faut agir rapidement. » Au cours du week-end, le CPSC a publié un déclaration disant que les consommateurs devraient cesser d’utiliser la machine Peloton Tread + lorsqu’il y a de jeunes enfants ou des animaux domestiques. Cette décision est intervenue après l’enquête de l’organisation sur la mort d’un enfant impliquant l’une des machines Tread +, ainsi que des dizaines d’autres signalements de blessures. La commission a simultanément publié une vidéo graphique, capturée par une caméra de sécurité domestique, d’un jeune garçon tiré sous l’une des machines Tread + et luttant pour se libérer.

Le CPSC a en outre déclaré que les tapis roulants Peloton sont conçus différemment de ceux de ses pairs, avec « une conception de ceinture inhabituelle qui utilise des lattes caoutchoutées rigides individuelles ou des bandes de roulement imbriquées et montées sur un rail. » C’est au lieu d’une bande continue plus fine. Il y a également un grand écart entre le sol et la ceinture du Tread +, laissant de la place pour que les choses se faufilent sous. Peloton a déclaré que sa conception était destinée à faciliter la course aux genoux et aux jambes. Pour l’instant, l’entreprise refuse de retirer le produit du marché ou de modifier la conception. Peloton a déclaré qu’il était « choqué et dévasté » d’apprendre le décès le mois dernier. Cependant, il a également publié une déclaration le week-end dernier, qualifiant le communiqué de presse du CPSC de «inexact et trompeur». Le PDG et cofondateur de Peloton, John Foley, a écrit dans une lettre distincte aux propriétaires de tapis de course que la société travaille sur un nouveau code de sauvegarde logiciel « qui fournira une couche supplémentaire de protection contre l’utilisation indésirable du Tread + ». « Le Tread + est sûr lorsque nos avertissements et consignes de sécurité sont suivis », a déclaré Foley dans la lettre. Un porte-parole de Peloton a refusé de commenter davantage.

‘Je n’ai pas vu un tel combat comme celui-ci’