La star de AXED Married at First Sight, Shona Manderson, sort avec le nouveau candidat Matt Pilmoor, peut révéler The Sun.

Le couple a été aperçu ensemble dans Starbucks et constitue officiellement un objet.

La star de Axed Married at First Sight, Shona Manderson, sort avec le nouveau candidat Matt Pilmoor

Shona, 31 ans, a quitté la série en raison de sa relation malsaine avec Brad Skelly – dont le comportement a été jugé contrôlant et manipulateur par l'association caritative Women's Aid.

Shona et Matt ont été aperçus ensemble chez Starbucks et sont officiellement un objet

Shona, 31 ans, a quitté la série en raison de sa relation malsaine avec Brad Skelly – dont le comportement a été jugé contrôlant et manipulateur par l’association caritative Women’s Aid.

Mais Shona – de Nottingham – a depuis trouvé l’amour avec le laveur de vitres Matt, 29 ans – bien qu’il ait épousé Adrienne Naylor lors de l’émission de lundi.

Une source a déclaré : « Ils se détendaient ensemble dans un Starbucks et avaient l’air très détendus en compagnie l’un de l’autre.

«Ils ont même amené leur chien de compagnie. Ils devaient être ensemble depuis un moment car ils n’étaient guère habillés pour impressionner.

«Je suis un grand fan de la série, donc je n’arrivais pas à y croire quand ils sont entrés ensemble parce que Matt venait tout juste de rejoindre la série.

«Je suis vraiment déçu de les avoir vus pour être honnête car il reste encore environ un mois – et maintenant je sais que son mariage avec Adrienne ne durera pas.

« Mais je leur souhaite tout le meilleur et j’espère qu’ils s’en sortiront tous les deux mieux dans le monde réel que dans la série. »

Shona avait précédemment déclaré aux fans qu’elle était tombée amoureuse de « l’âme la plus gentille » depuis sa séparation d’avec Brad.

Le professeur d’arts du spectacle s’est rendu sur Instagram pour parler aux fans de sa fin heureuse et jeter un coup d’œil à Brad.

Shona a écrit : « Malheureusement, la personne avec qui j’ai été jumelée était là pour se promouvoir en tant que guide de méditation, et finalement j’ai été renvoyée chez moi à cause de son comportement horrible.

« L’expérience n’était pas à blâmer, c’était la même personne à l’extérieur et quand nous nous sommes finalement séparés, il m’a dit qu’il ne m’avait jamais aimé, que c’était juste une émission de télévision.

«Cela m’a fait regarder à l’intérieur et me demander pourquoi je supportais ce comportement. J’ai réalisé qu’au fond, je devais m’aimer davantage. C’est exactement ce que j’ai fait, je me suis rempli d’amour-propre et quand j’étais prêt, le destin est intervenu et j’ai rencontré l’âme la plus gentille qui m’aime comme je suis et c’est ce que je mérite.

Adrienne, 27 ans, et Matt – le nouveau couple de l’émission Channel 4 – se sont mariés lors d’un mariage de conte de fées, avec des étincelles volant entre les deux.

Les règles de l’émission stipulent que les couples ne sont pas autorisés à confirmer ou à nier s’ils sont toujours en relation avec leur partenaire, jusqu’à ce que leurs derniers épisodes soient diffusés.

Après avoir terminé le tournage de la série, Adrienne a déclaré : « Vous avez en quelque sorte cette pensée tenace que je vais descendre là-bas et que ce ne sera absolument pas celui auquel je m’attendais.

«Le jour de mon mariage était incroyable et j’avais l’impression que lorsque j’étais jumelé à Matt, nous n’étions pas des étrangers depuis le début.

«Je n’ai pas eu beaucoup de chance de trouver quelqu’un de spécial, alors j’étais prêt à tout ça. C’était une bonne expérience. »

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré : « Même si nous ne commentons pas les spéculations, nous sommes bien conscients de combien notre public n’aime pas les spoilers – nous aussi.

« Nous espérons que le public continuera à suivre les voyages de nos couples du lundi au jeudi à 21 heures sur E4 ou que vous pourrez diffuser sur Channel 4. Il y a beaucoup d’autres rebondissements à venir. »

Matt, 29 ans, a épousé Adrienne Naylor lors de l'émission de lundi