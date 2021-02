Le match aller de Manchester United, huitièmes de finale de la Ligue Europa contre la Real Sociedad, a été transféré à l’Allianz Arena de la Juventus, tandis que l’inclinaison d’Arsenal contre Benfica aura lieu au Stadio Olimpico de Rome en raison des problèmes persistants causés par la pandémie de coronavirus.

Le Royaume-Uni a des règles de quarantaine strictes pour les voyages internationaux, tandis que l’Espagne et le Portugal ont interdit les arrivées en provenance du Royaume-Uni. La date des matchs est inchangée par rapport au 18 février, tandis que le match retour du 25 février aura lieu à Old Trafford.

Cependant, la deuxième étape de l’affrontement Arsenal-Benfica sera déplacée de l’Emirates Stadium de Londres au stade Georgios Karaiskakis à Athènes le 25 février.

Selon un communiqué: « L’UEFA peut confirmer que les 32èmes de finale aller de l’UEFA Europa League entre la Real Sociedad et le Manchester United FC auront désormais lieu au Juventus Stadium de Turin.

« L’UEFA tient à remercier la Real Sociedad et le Manchester United FC pour leur coopération étroite et leur aide dans la recherche d’une solution au problème en question, ainsi que la Fédération italienne de football et la Juventus pour leur soutien et leur acceptation d’accueillir le match en question. »

La déclaration de l’UEFA sur le match Benfica-Arsenal était similaire, exprimant sa gratitude aux clubs ainsi qu’à la FA italienne et à l’AS Roma pour leur aide à organiser le match. La Roma partage le stade avec ses rivaux Lazio.

Le match de United a dû être déplacé en raison de l’interdiction par l’Espagne des arrivées de Grande-Bretagne, à l’exception des passagers qui sont résidents ou citoyens d’Espagne ou d’Andorre.

L’interdiction de voyager est en vigueur jusqu’au 2 mars, ce qui permettra également de jepordiser les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions de l’Atletico Madrid à domicile contre Chelsea. Ce match doit avoir lieu au stade Wanda Metropolitano le 23 février mais ne peut plus avoir lieu en Espagne.

L’Atletico Madrid n’a pas souhaité commenter comment l’interdiction avait affecté le match, tandis que le journal espagnol Marca a déclaré que le match pourrait être déplacé à Bucarest, à plus de 3000 kilomètres de Madrid.

Le rendez-vous ne peut pas avoir lieu en France, en Allemagne, en Belgique ou au Portugal car ces pays limitent également les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni.

Toujours en Ligue des champions, le match aller de Manchester City en huitièmes de finale contre le Borussia Monchengladbach a été transféré d’Allemagne à Budapest en raison des protocoles COVID-19, a annoncé l’UEFA. La date du match restera la même, l’équipe de Pep Guardiola devant rencontrer le club de Bundesliga le 24 février.

L’annonce intervient après que le match de Liverpool en Ligue des champions contre le RB Leipzig la semaine prochaine ait été transféré dimanche de l’Allemagne à Budapest neutre.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.