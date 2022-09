Le choc de la Ligue des champions des Rangers avec Naples à Glasgow a été reculé de 24 heures en raison de graves limitations des ressources policières à la suite du décès de la reine Elizabeth II.

L’équipe de Giovanni van Bronckhorst devait accueillir Napoli à Ibrox le 13 septembre, mais le match se jouera désormais le 14 septembre.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

La décision a été prise en raison des exigences organisationnelles imposées à la police écossaise après la mort de la reine à l’âge de 96 ans à Balmoral jeudi.

Le corps du monarque le plus ancien du pays devait être transporté dimanche de la résidence royale du château de Balmoral à Édimbourg avant de se rendre à Londres.

Les supporters de Naples ne seront pas autorisés à participer au match de mercredi pour alléger le fardeau de la police, les supporters des Rangers étant bannis du match inverse à Naples.

“L’UEFA a annoncé aujourd’hui que la rencontre d’UEFA Champions League entre le Rangers FC et le SSC Napoli, initialement prévue le mardi 13 septembre, a été reportée au mercredi 14 septembre à 21h00 HEC”, a indiqué dimanche un communiqué de l’UEFA.

«Cela est dû aux graves limitations des ressources policières et aux problèmes organisationnels liés aux événements en cours entourant le deuil national de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

“Les supporters à l’extérieur ne seront pas autorisés aux matchs, et par souci d’équité sportive, les supporters des Rangers ne seront pas autorisés pour les matches retour à Naples.

“L’UEFA exhorte les supporters à ne pas voyager et à respecter cette situation extraordinaire.”

Les Rangers ont publié leur propre déclaration, ajoutant: «Les Rangers, bien sûr, reconnaissent que ce changement de date gênera un certain nombre de nos fidèles supporters, et des remboursements seront disponibles pour ceux qui ne pourront pas assister au match.

“Le club ne peut que s’excuser pour tout inconvénient causé par les circonstances les plus uniques et les plus tristes qui échappent à notre contrôle.”

Les Rangers ont été battus 4-0 à l’Ajax lors de leur match d’ouverture du groupe A de la Ligue des champions, tandis que Napoli a battu Liverpool 4-1.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici