Le choc de Love Island alors que QUATRE insulaires sont expulsés de la villa après que Rita Ora ait organisé une soirée au Beach Club

DEUX couples ont été abandonnés sur Love Island après qu’une tournure de choc les ait tous les deux renvoyés chez eux.

Une nouvelle tournure a vu le couple élu numéro un choisir qui renvoyer chez lui dans l’un des moments les plus brutaux de la série.

Maya Jame a annoncé la nouvelle choc

Il a vu la légende de l’émission Kady McDermott et son partenaire Ouzy See, 28 ans, rentrer chez eux aux côtés d’Amber Wise, 19 ans, et de Josh Brocklebank, 26 ans.

Les Islanders de l’émission de rencontres ITV2 avaient été choqués par la tournure alors qu’ils se dirigeaient vers le club de plage pour une performance VIP surprise de la légende de la pop Rita Ora.

Après les manigances de Rita, l’animatrice Maya Jama s’est pavanée pour mettre bel et bien fin à la fête en arrivant avec de gros nouvelles.

S’adressant à eux, elle leur a dit : « Bonjour les amours ! Pourriez-vous tous vous aligner dans vos couples, s’il vous plaît ? »

Maya a ensuite ajouté: « Eh bien Islanders, le public a voté pour son couple préféré. Nous allons faire les choses un peu différemment cette fois – vous savez que nous aimons les rebondissements.

Au lieu de révéler qui était au bas de la liste, Maya a admis que le public avait choisi Whitney Adebayo, 25 ans, et Lochan Nowacki, 25 ans, comme couple numéro un.

Après avoir laissé tomber cette information explosive, Maya a informé le groupe que Kady et Ouzy, Amber et Josh et Mitch et Ella B avaient tous reçu le moins de votes.

Laissant les insulaires en haleine, toute personne dont le nom n’avait pas été mentionné a été renvoyée à la villa par Maya.

Avec les quatre couples devant elle, Maya a révélé que comme Amber et Josh avaient reçu le moins de votes dans l’ensemble, ils rentreraient tous les deux immédiatement à la maison.

Cependant, dans une tournure brutale, Whitney et Lochan ont ensuite été forcés de se débarrasser eux-mêmes d’un autre couple de l’île.

Les couples restants ont été forcés de plaider pour qu’ils restent dans la villa plutôt que leur compagnon.

Après avoir pesé toutes les options, le couple le plus sexy de la villa a choisi de garder Ella B et Mitch dans la villa et a donc renvoyé Kady et Ouzy chez eux.

Kady, 27 ans, est revenu à l’émission après s’être fait connaître lors de la deuxième série du programme en 2016.

Après avoir apprécié une alliance avec Zachariah Noble, Kady s’est connecté à Ouzy, mais leur romance n’a jamais complètement décollé.

Il est peu probable que Kady soit trop troublée par sa sortie après qu’il a été révélé qu’elle avait un petit ami secret qui l’attendait à l’extérieur.

Bien qu’elle ait participé à l’émission ITV en tant que célibataire à la recherche de l’amour, Kady sort avec Liam Greer depuis plus d’un an.

Il a été vu aller et venir de sa maison en peluche Herts la semaine avant l’arrivée de Kady dans la villa Love Island le 22 juin.

Lorsque The Sun dimanche a approché Liam et lui a posé des questions sur Kady, il a dit: « Je n’ai rien à dire à ce sujet. »

Une source a déclaré: « Kady est restée discrète sur son mystère homme Liam après des relations et des séparations de haut niveau.

«Elle aurait dû être au courant de l’enquête policière car les détectives sont allés le chercher chez elle.

« Cela pourrait être la raison pour laquelle leur relation a été entourée de secret – mais cela ne les a pas empêchés de se renforcer. »

Rita Ora a choqué les Islanders alors qu'elle se produisait au Beach Club