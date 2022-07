Le choc de Love Island alors que DEUX insulaires risquent de se faire jeter de la villa – quelques jours seulement après l’arrivée de nouvelles bombes

LA villa Love Island a été secouée par la nouvelle d’un choc de recouplage ce soir – quelques jours seulement après l’arrivée de quatre nouvelles bombes.

Alors que les couples de Love Island continuent de se battre contre les meilleures tentatives des nouvelles stars pour les séparer, on leur a dit que c’était presque l’heure de la maison pour un couple.

Érotème

Vers la fin de l’épisode de vendredi soir, les insulaires ont été appelés au foyer avec les filles invitées à choisir lors d’un recouplage surprise.

Les couples actuels Tasha et Andrew, Gemma et Luca et Dami et Indiyah sont restés ensemble.

Tout comme Paige et Adam et Ekin-Su et Davide.

Danica a choisi le nouveau garçon Jamie tandis que Deji a choisi la bombe Lacey.

En savoir plus sur Love Island ALLER COCO J’étais à la Casa Amor de Love Island cette année et deux célébrités se sont glissées dans mes DM PINCÉ ET COINCÉ J’ai dépensé 7 000 £ pour le travail sur les seins de Love Island après avoir perdu le 8e, mais cela s’est horriblement mal passé

Les nouveaux arrivants Nathalia et Reece ont dû se coupler.

Mais le drame n’était pas terminé car les insulaires ont alors été informés qu’il y aurait un vote public pour le couple le plus compatible, et les insulaires avec le moins de votes seraient largués.

Ailleurs, Dami et Indiyah sont entrés dans le refuge romantique pour passer la nuit ensemble, tandis qu’Ekin-Su et Nathalia se sont effondrées furieusement alors que la bombe continuait de faire des mouvements sur Davide.