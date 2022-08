Le choc de Liverpool menace plus de misère pour Man Utd

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Enraciné au fond de la Premier League pour la première fois en 30 ans, le début de saison catastrophique de Manchester United sur et en dehors du terrain pourrait encore empirer face à Liverpool lundi.

Toujours l’un des plus gros affrontements du calendrier du football anglais, la visite de Liverpool à Old Trafford a pris encore plus d’importance après quelques semaines difficiles pour les deux clubs.

Les espoirs de titre de Liverpool ont déjà été frappés par des matchs nuls contre Fulham et Crystal Palace pour laisser les hommes de Jurgen Klopp à quatre points du champion en titre Manchester City.

Cependant, les malheurs de Liverpool d’une crise de blessures en début de saison et l’absence de Darwin Nunez en raison de sa mauvaise discipline qui a coûté un carton rouge à l’Uruguayen lors de ses débuts à domicile, sont pâles par rapport aux problèmes de United.

Erik ten Hag connaît le pire départ de tous les managers de United depuis plus de 100 ans après un 4-0 humilié aux mains de Brentford après la toute première victoire de Brighton à Old Trafford le week-end d’ouverture de la saison.

Une manifestation à grande échelle des fans de United est prévue avant le coup d’envoi à l’encontre des propriétaires du club, la famille Glazer.

“Un poisson pourrit par la tête”, a déclaré cette semaine le Manchester United Supporters Trust, la pression augmentant sur les Américains pour qu’ils envisagent de vendre le club.

Elon Musk a plaisanté en disant qu’il achetait les Red Devils cette semaine, tandis que l’homme le plus riche de Grande-Bretagne, Jim Ratcliffe, a signalé son intérêt.

L’absence d’une stratégie de transfert coordonnée a laissé Ten Hag travailler avec en grande partie la même équipe qui a subi des raclées 5-0 et 4-0 aux mains de Liverpool lors de leurs deux rencontres la saison dernière.

Ten Hag, cependant, a également des questions à poser après avoir fait pression pour la signature de Lisandro Martinez de son ancien club Ajax malgré le petit cadre du défenseur central argentin apparemment inadapté aux rigueurs de la Premier League.

Martinez a été éliminé à la mi-temps contre Brentford avec United déjà mené 4-0, mais Ten Hag a concédé par la suite que les 11 de sa formation de départ auraient pu être remplacés.

Les joueurs de Brentford ont parcouru 13,8 kilomètres de plus lors de ce match et Ten Hag aurait répondu en annulant un jour de congé prévu pour que son équipe parcoure cette distance le lendemain de la défaite de samedi dernier.

Mais c’est sur le terrain qu’il a besoin d’une réponse avec Liverpool également blessé pour son déplacement à Manchester.

Test de Newcastle pour City

La transformation de City en club dominant du football anglais au cours de la dernière décennie grâce au flux d’investissements d’Abu Dhabi est apparue comme le plan à suivre pour Newcastle sous la propriété du fonds souverain saoudien.

Mais la première fenêtre de transfert estivale de Newcastle sous le nouveau régime a été étonnamment calme avec Nick Pope et Sven Botman les seuls nouveaux visages à St James ‘Park.

Ils ont tout de même connu un bon début de saison avec quatre points lors de leurs deux premiers matchs, mais la visite de City donnera une première indication du sérieux avec lequel les Magpies pourraient se battre pour une place parmi les quatre premiers.

Pas d’argent pour Rodgers

Leicester est le seul club de Premier League à n’avoir pas encore dépensé d’argent dans la fenêtre et le manager Brendan Rodgers ne s’attend pas à ce que cela change en raison de l’état des finances du club.

“J’ai passé mes vacances d’été à convaincre les joueurs de venir mais quand je reviens, la réalité de la situation est là et nous sommes incapables de donner suite”, a déclaré Rodgers jeudi.

« Je ne gère pas les finances du club. Je dirige le département de football et s’ils disent que nous ne pouvons pas signer un joueur, je fais confiance au club que c’est le cas.

Le capitaine de longue date des Foxes, Kasper Schmeichel, a rejoint Nice plus tôt ce mois-ci et d’autres joueurs clés pourraient encore partir avec Wesley Fofana comme cible pour Chelsea, tandis que Newcastle a vu ses offres rejetées pour James Maddison.

Après seulement un point de leurs deux premiers matchs, Leicester a vraiment besoin d’une victoire lors de la visite de Southampton samedi pour remonter l’ambiance autour du King Power avant une série de matches difficiles qui comprend des voyages à Chelsea et Tottenham lors de leurs cinq prochains matchs.

Calendrier (toutes les heures GMT)

Samedi

Tottenham contre Wolves (1130), Leicester contre Southampton, Crystal Palace contre Aston Villa, Everton contre Nottingham Forest, Fulham contre Brentford (tous 1400), Bournemouth contre Arsenal (1630)

Dimanche

Leeds contre Chelsea, West Ham contre Brighton (tous deux à 1300), Newcastle contre Manchester City (1530)

Lundi

Manchester United contre Liverpool (1900)