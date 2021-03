Le choc de Liverpool entre la Ligue des champions et Leipzig revient à Budapest

Liverpool reviendra à Budapest pour affronter le RB Leipzig lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions en raison des restrictions de voyage COVID-19, a annoncé jeudi l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA.

Liverpool, qui a battu Leipzig 2-0 au match aller le 16 février dans la capitale hongroise, ne peut pas accueillir Leipzig à Anfield car l’équipe de Bundesliga devrait subir 10 jours d’isolement à son retour du Royaume-Uni.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

La première étape, initialement prévue à la Red Bull Arena en Allemagne, a été déplacée à Budapest après que les autorités allemandes ont refusé l’entrée de Liverpool dans le pays en raison des protocoles COVID-19.

Le match retour aura désormais lieu à la Puskas Arena le 10 mars.

« L’UEFA est en mesure de confirmer officiellement que les huitièmes de finale retour de l’UEFA Champions League entre le Liverpool FC et le RB Leipzig se joueront désormais à la Puskas Arena de Budapest », a déclaré l’UEFA dans un communiqué.

« L’UEFA tient à exprimer sa gratitude au Liverpool FC et au RB Leipzig pour leur soutien et leur étroite coopération, ainsi qu’à la Fédération hongroise de football pour leur aide et leur acceptation d’organiser le match. »