Le match aller de Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Borussia Monchengladbach a été transféré d’Allemagne à Budapest en raison des protocoles COVID-19, a annoncé l’UEFA lundi.

La date du match restera la même, l’équipe de Pep Guardiola devant rencontrer le club de Bundesliga le 24 février.

« L’UEFA tient à remercier le Borussia VfL 1900 Mönchengladbach et le Manchester City FC pour leur coopération et leur soutien étroits, ainsi que la Fédération hongroise de football pour leur aide et leur acceptation d’accueillir le match en question », indique le communiqué.

L’annonce intervient après que le match de Liverpool en Ligue des champions contre le RB Leipzig la semaine prochaine ait été transféré dimanche de l’Allemagne à Budapest neutre. Les autorités allemandes ont refusé d’accorder à Liverpool une exemption des restrictions limitant les voyages en provenance d’Angleterre, où une variante agressive du COVID-19 se répand.

Pendant ce temps, des sources ont déclaré à ESPN que Manchester United attend toujours de découvrir où se jouera son match en Ligue Europa avec la Real Sociedad.

United doit disputer le match aller de son 32e match aller en Espagne le 18 février mais, dans l’état actuel des choses, le gouvernement espagnol n’a pas encore accordé d’exemption pour permettre aux équipes sportives d’élite de se rendre dans le pays sans avoir à se mettre en quarantaine. arrivée conforme aux protocoles COVID-19.

Des sources ont déclaré à ESPN que la Sociedad attendait une réponse du gouvernement espagnol et envisageait des sites alternatifs pour jouer le match.

Les discussions entre les clubs espagnols, la FA espagnole et le gouvernement espagnol sont en cours.

Le voyage de Chelsea en Ligue des champions à l’Atletico Madrid est également affecté, tandis que des sources ont déclaré à ESPN que l’UEFA préférait utiliser les stades qui ont déjà accueilli des matchs européens.

L’un des sites envisagés pour le match de United est l’Allianz Arena de la Juventus à Turin. Toute décision nécessiterait l’approbation de l’UEFA et de la FA italienne et les exemptions de quarantaine pour United et Sociedad devraient être accordées par le gouvernement italien.

Des sources ont déclaré à ESPN que United s’attend à être informé d’une décision d’ici mardi matin.

L’UEFA a également déplacé lundi un match de Ligue Europa en Espagne neutre parce que les restrictions de voyage en Norvège empêchent le club allemand Hoffenheim de s’y rendre la semaine prochaine.

Molde n’est pas en mesure d’accueillir Hoffenheim lors du match aller des huitièmes de finale, qui se jouera au stade de Villarreal en tant que lieu neutre le 18 février.

Villarreal est toujours dans la compétition et accueillera Salzbourg une semaine plus tard. C’est le deuxième match que l’UEFA propose ce mois-ci en raison des contrôles internationaux aux frontières visant à contrôler la propagation des infections au COVID-19.

Des informations provenant de Rob Dawson d’ESPN et d’Associated Press ont été incluses dans ce rapport.