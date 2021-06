Le choc de la défaite de la France à l’Euro face à la Suisse revient au manager Didier Deschamps

Et juste comme ça, la course de la France à l’Euro 2020 est terminée. Atteindre les 16 derniers peut être bien pour certaines équipes, mais pas pour le favori du tournoi.

Mis à part une fantastique période de 25 minutes dans la seconde moitié de leur défaite épique lundi à Bucarest, la France a mal commencé et mal terminé, laissant une équipe suisse courageuse et fougueuse prendre le dessus lors d’une séance de tirs au but.

C’est une grosse déception. Un énorme échec. Les Bleus rentrent chez eux sans gloire et la tête baissée après avoir raté l’occasion de réaliser un rare doublé Coupe du Monde-Euro.

Didier Deschamps était le capitaine d’une équipe de France qui a accompli cet exploit en 1998 et 2000. Cette fois, en tant que manager, il doit être le premier responsable de leur échec.

Sous lui, la France a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde en 2014, la finale de l’Euro en tant qu’hôte en 2016, puis a remporté le trophée Jules Rimet en 2018. Ils étaient les favoris de cette édition du Championnat d’Europe.

Malheureusement, Deschamps s’est égaré et a perdu le chemin de son équipe. Cette sortie anticipée, contre une équipe qui n’avait jamais battu la France dans un tournoi compétitif auparavant, est pour lui.

Sa décision de commencer le match de lundi avec un trio de retour a été l’une des pires idées de sa carrière de manager. Cela n’a pas aidé qu’il soit sans deux arrières gauches, car Lucas Digne était blessé et Lucas Hernandez manquait de forme physique. Mais revenir à ce positionnement défensif semblait discutable. Les trois fois que Deschamps avait tenté cela au cours des 18 derniers mois (contre l’Albanie, la Serbie et la Croatie) n’ont jamais été convaincantes. Alors pourquoi recommencer le lundi dans un cadre gagnant ou rentrant à la maison ?

De tous les systèmes tactiques, la formation 3-4-1-2 est la plus difficile à apprendre et à contrôler. Les Français ne l’ont jamais pratiqué avant d’entrer dans ce match. Clément Lenglet, qui n’avait jamais joué une seule minute dans les deux matches amicaux d’avant l’Euro ni dans les matches de phase de groupes, s’est soudain retrouvé dans le duo défensif normalement fiable de Raphael Varane et Presnel Kimpembe.

C’était un accident de voiture. Et c’est aussi une terrible idée d’avoir Benjamin Pavard, un défenseur central tourné vers l’arrière droit, et Adrien Rabiot, un n°8 naturel, comme ailiers de fortune. Ce fut un tel désastre qu’il obligea Deschamps à remplacer Lenglet à la pause et Kingsley Coman.

« Nous n’étions que réactifs. Nous avons complètement foiré notre première mi-temps. Il n’y a pas grand-chose de plus à dire. C’est un moment vraiment difficile », a déclaré Varane après le match.

Ce n’est que lorsque la France est passée à un 4-4-2 plus traditionnel avec l’entrée de Coman pour Lenglet que la France a finalement joué et est revenue dans le match. Avec Coman, Kylian Mbappe, Karim Benzema, Antoine Griezmann et Paul Pogba tous ensemble sur le terrain, il semblait que leur niveau de talent dans cette formation les mènerait à terme. Deschamps et sa nature conservatrice semblaient s’y opposer. Il n’a changé les choses qu’à la pause parce qu’il n’avait pas d’autre choix.

Cela a presque fonctionné. Cela aurait dû fonctionner. À 3-1 à 15 minutes de la fin, il n’a rien fait pour garder la tête. Il n’a rien changé. Au lieu de cela, il a attendu que le Suisse revienne à 3-2 pour faire un changement. Cela s’est avéré être médiocre avec Moussa Sissoko à la place de Griezmann pour conserver la formation 4-4-2. Mais pourquoi enlever Griezmann, qui était le plus gros travailleur des trois premiers ? Pourquoi ne pas amener Corentin Tolisso au milieu de terrain pour aider Pogba et N’Golo Kante au milieu de terrain et éliminer Mbappe ou Benzema ? Encore des erreurs commises par Deschamps.

Deschamp était complaisant à 3-1, comme ses joueurs. Ils ont pris le match pour acquis comme ils l’avaient fait auparavant lors de leur match nul 2-2 contre la Hongrie. Le plus grand ennemi de la France allait toujours être eux-mêmes. Et finalement, c’est ce qui leur a coûté.

« Les Français pensaient avoir gagné 3-1 », a déclaré le capitaine suisse Granit Xhaka après le match.

Cette perte était-elle une surprise ? Pas vraiment. Depuis le début du tournoi, Deschamps avait l’air de ne rien contrôler. Il n’arrêtait pas de changer de tactique match après match. Il n’y avait pas de direction, pas d’idées et encore moins de schémas de jeu, de mouvements ou de force collective. Comment a-t-il préparé cette équipe ?

« C’est cruel. On a tout donné mais il faut accepter la défaite. Ça fait mal mais c’est probablement parce qu’on ne méritait pas d’aller plus loin. J’avais tort sur ce qu’on a fait en première mi-temps », a déclaré Deschamps.

« Mais cela aurait été mieux dans une autre formation ? Je prends mes responsabilités », a-t-il ajouté. « Quand nous gagnons, c’est sur les joueurs. Quand nous perdons, c’est ma responsabilité. Les joueurs sont avec moi. »

A ce niveau, on ne peut pas improviser. Il faut avoir un plan qui fonctionne ou du moins le trouver tôt, comme Deschamps et la France l’ont fait en 2018. Trois ans plus tard, c’est en fait le contraire. Deschamps pensait avoir un plan après le match d’ouverture et la victoire contre l’Allemagne.

Maintenant, la question est de savoir si Deschamps reviendra défendre le titre de la Coupe du monde l’année prochaine au Qatar, ce à quoi il ne répondrait pas.

« Je suis triste ce soir comme l’équipe et le staff », a ajouté Deschamps.

Mais il n’est pas difficile de voir la forêt parmi les arbres avec ce groupe. Cette équipe de France en fait n’avait pas l’esprit, l’esprit d’équipe et la convivialité sur le terrain de 2018. Il n’y avait aucun plan du tout. Ils n’ont jamais joué en équipe.

« Nous ne pouvons pas chercher d’excuses », a déclaré le gardien et capitaine français Hugo Lloris, qui a sauvé un penalty crucial plus tôt dans le match mais n’a pu en arrêter aucun lors des tirs de barrage. « Dans cette équipe, il y a de futurs grands champions. »

Probablement, mais avec Deschamps comme entraîneur-chef ?