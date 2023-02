Le choc de Coronation Street alors qu’un couple de longue date se sépare après l’horreur de la drogue

Les fans de CORONATION Street sont sous le choc après la séparation d’un couple de longue date ce soir.

Le feuilleton ITV a stupéfié les téléspectateurs avec le mouvement de choc alors que Leanne Battersby a expulsé Nick Tilsley de leur appartement après avoir tenté de se débarrasser définitivement du trafiquant de drogue Damon.

TVI

Nick a installé Damon alors qu’il l’invitait à l’appartement pour récupérer la drogue[/caption]

Nick a convoqué Damon pour récupérer la drogue dans l’appartement et une fois la remise terminée, Damon a été traîné hors de sa voiture par la police.

“Je vous arrête pour suspicion de possession de drogues de classe A avec l’intention de fournir”, a déclaré Craig alors que Damon était menotté.

Nick et Leanne ont regardé sous le choc et à l’étage, Leanne a été horrifiée que Nick ait piégé Damon.

Passant immédiatement à l’action, elle a commencé à nettoyer la maison pour qu’il n’y ait aucune trace de drogue.

Elle a dit qu’elle ne savait rien alors que Nick essayait de la calmer.

Plus tard, lorsque Craig est arrivé pour informer le couple, Leanne a dû faire semblant d’être choquée d’apprendre que Damon était le frère de Harvey.

Et elle était furieuse d’avoir dû mentir à la police pour dissimuler le rôle de Nick dans tout cela.

Quand ils sont rentrés chez eux, Sam avait des questions sur ce qui s’était passé.

Mais alors que Nick le faisait asseoir pour lui expliquer ce qu’il pouvait, Sam était horrifié d’être le frère de l’homme qui avait assassiné sa mère.

Sam a été dévasté et a emballé le kit DJ que Damon lui a donné pour l’emmener au magasin de charité.

« Je n’en veux pas ici, et je ne veux pas de toi ici non plus », a-t-il dit à son père.

« Je pense que nous serons plus en sécurité sans toi. Harvey a tué ma mère, elle me manque, tu ne devrais même pas parler à son frère.

Nick a fait valoir qu’ils devraient être ensemble en tant que famille – mais dans un geste choquant, Leanne a accepté avec Sam et a expulsé Nick.

Elle lui a dit : « Je pense que Sam devrait être capable de gérer ça à sa manière. Je pense qu’il a raison, peut-être que nous avons tous besoin d’un peu d’espace. Tu devrais déménager un peu.

Les fans sont sous le choc de la scission.

L’un d’eux a écrit: « Leanne dit à Nick de déménager. Tu n’es pas vraiment une sainte toi-même, Leanne, souviens-toi de ça.

Un deuxième a déclaré: “Comme si Leanne prendrait la décision d’un enfant de se séparer un peu et que Nick déménagerait.”

Un autre a ajouté: « Pourquoi est-ce que Nick et Leanne répondent à Sam alors que Sam devrait leur répondre. Comment ose-t-il plus ou moins dire à Nick de partir ?

TVI

Il a ensuite été traîné hors de sa voiture par la police où il a été arrêté pour possession de drogues de classe A avec l’intention de fournir[/caption] TVI

Sam a été horrifié lorsque Nick a révélé que Damon était le frère de l’homme qui a assassiné sa mère[/caption] TVI

Nick a été choqué quand Leanne lui a demandé de déménager pour leur donner de l’espace[/caption]