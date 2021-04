Les fans de CORONATION Street sont sous le choc après que Faye Windass ait été condamnée à trois ans de prison pour avoir agressé Adam Barlow.

La serveuse – qui est interprétée par l’actrice Ellie Leach dans le feuilleton ITV – a fondu en larmes lorsque le juge l’a condamnée avec la peine la plus sévère possible.

Il lui a dit: «Mlle Windass, vous avez plaidé coupable du crime de lésions corporelles graves et le tribunal reconnaît votre honnêteté en faisant un tel plaidoyer.

«Et j’en ai tenu compte au moment de décider de votre peine.

«Vous avez également fait valoir que les crimes présumés d’un M. Raymond Crosby soient reconnus dans l’atténuation, mais le procès de M. Crosby est en cours et en tant que tel, il reste innocent aux yeux de la Cour jusqu’à preuve du contraire.

«En outre, il reste le cas, que la victime M. Adam Barlow n’était pas votre cible prévue et démontre à quel point votre agression était mal conçue.

«C’était une attaque imprudente et pré-méditée contre un homme innocent.

«Pour cette raison, et malgré votre plaidoyer de culpabilité, je sens que je n’ai pas d’autre choix que de prononcer la peine la plus sévère possible pour le tribunal.

«Trois ans en détention.»

Le frère de Faye, Gary, a réagi violemment au choc en criant au juge: «Trois ans? Elle est la victime de l’agression.

«Elle avait peur et elle a fait une erreur. Tu ne penses pas qu’elle en a assez souffert?

« Trois ans! C’est choquant – cela n’a aucun sens. Vous a-t-il payé? C’est ce qu’il a fait, n’est-ce pas? C’est ce qu’il fait. Le violeur vous a payé.

La famille de Faye a tout essayé pour faire appel mais s’est rendu compte à moins que Ray ne change son appel – Faye passerait au moins 18 mois en prison.





Les téléspectateurs étaient sous le choc de la torsion.

L’un d’eux a écrit: «Je ne peux pas croire que Faye a eu 3 ans de #corrie.»

Une seconde a déclaré: « Pauvre Faye, je ne peux pas croire qu’elle a 3 ans #Corrie. »

Un autre a ajouté: «Trois ans?! Vous vous moquez de moi?! Pauvre Faye #Corrie. «