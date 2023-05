L’une des plus grandes rivalités du football mondial entre Barcelone et le Real Madrid ne s’appellerait plus El Clasico dans les prochains jours. En ce qui concerne une nouvelle décision de l’Office espagnol des brevets et des marques, les deux géants de la Liga ne seront pas autorisés à commercialiser leurs affrontements par le terme El Clasico, selon un rapport de la publication Relevo.

L’interdiction a été imposée après que le Real Madrid a fait appel à l’Office espagnol des brevets et des marques pour acquérir la marque du nom. Pour une raison derrière la décision, l’instance dirigeante a déclaré que le nom était assez similaire à la marque que la ligue espagnole utilise – « El Clasico ». Le bureau a exigé que le nom soit déjà « bien connu et suffisamment établi », selon un rapport de Forbes.

Les rapports n’ont pas mis beaucoup de temps à attirer l’attention des passionnés de football. Ils ont fustigé la Liga ainsi que l’Office espagnol des brevets et des marques pour avoir pris cette décision bizarre de renommer la rivalité emblématique entre Barcelone et le Real Madrid. Les fans ont ensuite exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux dans le but d’attirer l’attention de la fédération espagnole de football.

Parallèlement à l’affaire El Clasico, un fan a souligné les attaques racistes que l’attaquant du Real Madrid Vinicius Jr a reçues lors d’un affrontement en Liga contre Valence. L’utilisateur a également souligné la décision de la ligue espagnole de scalper la « technologie de la ligne de but » à partir de la saison prochaine.

D’abord l’incident raciste de ViniDeuxièmement, plus de technologie sur la ligne de but Maintenant, plus d' »El Classico »Allez La Liga, qu’est-ce que tu fais ?? — Linners & Wosers (@LinnersWosers) 26 mai 2023

Un fan s’attendait à ce que l’interdiction nouvellement imposée nuise aux campagnes marketing de Barcelone et du Real Madrid. « Imaginez que les deux équipes se rencontrent en finale de l’UEFA Champions League et que les commentateurs ne puissent même pas appeler cela El Classico », a ajouté la personne.

Oui, mais sur le plan commercial, cela fait mal à la fois au Barca et au Real. Surtout quand ils ne peuvent pas en faire la publicité en dehors des matchs de la Liga. Imaginez que les deux équipes se rencontrent lors de la finale de l’UCL et que les commentateurs ne puissent même pas l’appeler El Classico. Nous, les fans, allons bien, mais le marketing du Barca et du Real souffre.— Ash (@AnugrahHusni) 26 mai 2023

Un autre fan a sorti une référence de mème hilarante pour expliquer sa réaction après avoir pris connaissance des récentes décisions de la Liga, y compris l’affaire « El Classico ».

Hier : Pas de technologie de ligne de but en Liga la saison prochaine Aujourd’hui : Le match entre le Real Madrid et Barcelone ne sera plus « El Classico » WTF continue avec la Liga pic.twitter.com/2Toipx2cu7 — .thelordofNoobs𓃵 (@Levy_T_) 26 mai 2023

La Liga a été qualifiée de «cirque» par un fan, qui a déclaré: «Nous avons entendu dire qu’ils ne paieraient pas pour la technologie de la ligne de but l’année prochaine, et ils changent le nom d’El Clasico, puis en font un complètement mauvaise décision concernant le racisme.

Nous avons entendu dire qu’ils ne paieraient pas pour la technologie de la ligne de but l’année prochaine, et ils changeaient le nom d’El Classico, puis prenaient la mauvaise décision concernant le racisme, la liga est un cirque— Tom – Jason Tindall Enthusiast (@ BellsyNUFC) 27 mai 2023

Barcelone et le Real Madrid disposent d’un délai d’un mois pour introduire un recours contre la décision de l’Office espagnol des brevets et des marques. Mais selon le scénario actuel, ils doivent cesser d’utiliser le terme « El Clasico » dans toute sorte de campagne promotionnelle. Compte tenu de l’héritage de cette rivalité et de la valeur de marque du nom, les clubs sont susceptibles de contester la décision.

Le choc entre Barcelone et le Real Madrid a toujours été un match à surveiller. Les deux équipes se sont affrontées 253 fois jusqu’à présent dans toutes les compétitions. Madrid garde le dessus dans les records en tête-à-tête avec 101 victoires à son actif. Barcelone est sorti victorieux à 100 reprises tandis que les 52 matchs restants n’ont pas pu trouver de vainqueur.

L’ancien attaquant de Barcelone Lionel Messi est le meilleur buteur de tous les temps de cette bataille historique, marquant 28 buts au total. L’ancien madrilène Cristiano Ronaldo est deuxième sur la liste aux côtés d’une autre légende du club, Alfredo Di Stefano. Ils ont marqué 18 fois le filet contre le Barça.