Le choc de Barcelone et de Manchester United souligne la flambée des renouveaux

Barcelone accueille Manchester United jeudi dans un match qui a honoré deux fois la finale de la Ligue des champions, mais cette semaine a la relative ignominie de se dérouler en barrage de la Ligue Europa.

Les Catalans se sont retirés de la première compétition européenne au premier obstacle, tandis que Manchester United a terminé deuxième de son groupe de la Ligue Europa, menant leurs chemins à se croiser.

Malgré la stature réduite de la cravate, les deux géants déchus sont en hausse et parmi les équipes les mieux formées à travers le continent.

Barcelone et Manchester United sont tous les deux dirigés par des entraîneurs passionnants comme Erik ten Hag et Xavi Hernandez et visent à revenir dans l’élite européenne de manière imminente.

Les équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en 2019 lorsque le déclin brutal de United au cours de la décennie stérile qui a suivi le règne de Sir Alex Ferguson battait son plein et que le glissement profond de Barcelone était sur le point de commencer.

Le Barça, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, a remporté le quart de finale 4-0 au total, mais leur seul joueur de leur formation de départ alors susceptible d’affronter United au Camp Nou est le gardien Marc-Andre ter Stegen.

Barcelone a connu un profond renouvellement de l’équipe depuis – avec leurs dépenses l’été dernier augmentant les critiques qu’ils ont reçues après être tombés en Ligue Europa.

En Robert Lewandowski, les Catalans ont signé un attaquant mortel, tandis que Jules Kounde et Andreas Christensen se sont imposés comme des éléments clés de la meilleure défense d’Europe.

Barcelone n’a concédé que sept buts en Liga cette saison, gardant 16 feuilles blanches en 21 matches, et l’équipe de Xavi est invaincue en 16 matchs toutes compétitions confondues.

L’entraîneur, qui a joué pour Barcelone au milieu de terrain lors de leurs victoires en finale de la Ligue des champions en 2009 et 2011 contre les Red Devils de Ferguson, rend à son équipe son ancienne gloire.

Barcelone a battu le Real Madrid pour remporter la Super Coupe d’Espagne en janvier et affrontera ses éternels rivaux en demi-finale de la Copa del Rey.

La saison dernière, il a pris la relève en novembre et a mené l’équipe du milieu de tableau à une deuxième place. Barcelone n’a pas remporté la Liga depuis 2019, mais a étendu son avance sur son rival du Real Madrid dans la campagne en cours à 11 points dimanche.

“Cela fait plus d’un an que Xavi est arrivé et beaucoup de choses ont changé, probablement aussi la mentalité et la façon dont nous défendons”, a déclaré Ter Stegen cette semaine.

“(Xavi) a un plan, peut-être que cela a pris plus de temps que prévu, mais vous voyez les résultats étape par étape. Nous avons une meilleure idée de ce qu’il faut faire sur le terrain et c’est la clé du succès.”

– Montée des Diables Rouges –

Manchester United, qui a recruté le milieu de terrain défensif du Real Madrid Casemiro cet été, avec le duo de l’Ajax Antony et Lisandro Martinez, s’est rapidement amélioré sous l’entraîneur Erik ten Hag.

L’entraîneur néerlandais a commencé à travailler à Old Trafford l’été dernier et après un début difficile, y compris une raclée 4-0 par Brentford et une relation agitée avec la légende du club Cristiano Ronaldo, a changé les choses.

L’attaquant portugais s’est séparé de United pendant la Coupe du monde et l’équipe de Ten Hag n’a été battue qu’une seule fois lors de ses 17 derniers matches – une défaite 3-2 contre le leader de la Premier League, Arsenal.

Ten Hag a aidé l’attaquant Marcus Rashford à retrouver sa meilleure forme, avec 13 buts lors de ses 15 derniers matchs, et l’équipe s’est hissée à la troisième place du classement.

“C’est un plaisir de travailler avec le manager”, a déclaré Rashford en octobre, avant même le début de sa spectaculaire forme.

Ten Hag a également guidé Manchester United vers la finale de la Coupe EFL et le cinquième tour de la FA Cup, maximisant ainsi ses chances de remporter son premier argenterie depuis sa victoire en Ligue Europa en 2017.

Bruno Fernandes, qui a également retrouvé sa meilleure forme, a également salué l’impact de Ten Hag.

“L’idée du manager est (imprimée) dans l’équipe, ça se voit”, a expliqué le milieu de terrain.

“La confiance était faible (avant) et cela crée de l’incertitude, mais je pense évidemment que cette saison, l’essentiel, ce sont les résultats. Vous devenez plus confiant.”

Barcelone et Manchester United arrivent tous deux avec un moral élevé, mais après s’être affrontés, l’un sera condamné à subir une autre sortie européenne meurtrière, leur renaissance étant retardée.

