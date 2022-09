Le match nul d’Arsenal en Ligue Europa contre le PSV Eindhoven a été reporté au 20 octobre.

La rencontre devait être jouée jeudi soir mais a été reportée en raison de problèmes de ressources policières liés à la mort de la reine.

On craignait qu’Arsenal ait dû renoncer au match si une autre date n’avait pas pu être trouvée, mais la Premier League a accepté de reporter le match des Gunners contre Manchester City qui était prévu pour le 19 octobre.

La Premier League a publié la déclaration suivante concernant notre match à l’extérieur à Arsenal ⤵️— Manchester City (@ManCity) 14 septembre 2022 Voir plus

Le match débutera désormais à 18 heures le 20 octobre, a indiqué l’UEFA dans un communiqué.

“L’UEFA tient à remercier la Premier League et les clubs concernés pour leur flexibilité et leur coopération dans la reprogrammation du match de l’UEFA Europa League qui avait été reporté en raison de l’impossibilité pour les forces de police locales de garantir son déroulement sécurisé”, indique le communiqué. conclu.

La Premier League a déclaré qu’une nouvelle date pour le match Arsenal contre Manchester City serait annoncée en temps voulu.

La ligue est déjà confrontée au défi de réorganiser tous les matchs du week-end dernier, qui ont été reportés en signe de respect envers la reine, ainsi que trois matchs qui doivent être joués ce week-end – Brighton contre Crystal Palace, Manchester United contre Leeds et Chelsea contre Liverpool.

La #PL reprendra ce week-end après une pause dans la saison en signe de respect après le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. — Premier League (@premierleague) 12 septembre 2022 Voir plus

Ces jeux ont été reportés en raison de problèmes de ressources policières, alors que les autorités se préparent pour les funérailles nationales de la reine lundi. Brighton v Palace avait déjà été reporté avant la mort de la reine en raison d’une grève ferroviaire prévue. Même si l’action revendicative a maintenant été annulée, le match reste reporté pour des raisons de police.

Trouver des créneaux disponibles dans le calendrier pour tous ces matches est particulièrement difficile cette saison en raison de la tenue de la Coupe du monde au Qatar en novembre et décembre.

Des sources seniors du jeu ont déclaré à l’agence de presse PA qu’une option qui pourrait devoir être envisagée consiste à supprimer les rediffusions des troisième et quatrième tours de la FA Cup pour la troisième saison consécutive afin de libérer deux créneaux en milieu de semaine en janvier et février pour atténuer la congestion, mais il est reconnu que ces matches peuvent être d’énormes avantages financiers et sportifs, en particulier pour les clubs de ligue inférieure.

La Premier League a confirmé son intention de rendre hommage à la reine lors des matchs de ce week-end qui se déroulent toujours.

Les fans seront invités à se joindre à une minute de silence, qui sera suivie de l’hymne national.

De grands écrans et des panneaux périmétriques rendront hommage à la reine et les drapeaux dans les stades flotteront en berne.

Tout #PL les matchs de ce week-end seront l’occasion pour la Ligue, les clubs et les fans de rendre hommage à Sa Majesté la reine Elizabeth II, honorant sa vie extraordinaire et sa contribution à la nation et au monde — Premier League (@premierleague) 14 septembre 2022 Voir plus

Les fans seront également invités à applaudir après 70 minutes, en reconnaissance des 70 ans de règne de la reine.

Le début de la nouvelle saison de la Barclays Women’s Super League a été annulé le week-end dernier après que tous les matches de football anglais aient été reportés en signe de respect après la mort de la reine.

Arsenal ouvrira désormais la campagne à domicile contre Brighton vendredi soir, après avoir initialement prévu d’être absent à Manchester City pour son premier match.

Les dates de tous les matches reprogrammés seront annoncées en temps voulu.

Nous pouvons confirmer que notre @BarclaysWSL le match de ce week-end a été reporté suite au décès de Sa Majesté la Reine.— Arsenal Women (@ArsenalWFC) 9 septembre 2022 Voir plus

L’entraîneur-chef d’Arsenal, Jonas Eidevall, aimerait voir tous ces matchs joués au cours d’un week-end, plutôt que d’affronter une table biaisée.

“Mon opinion, mais je ne pense pas que cela aura de l’importance, c’est que dans la WSL, vous joueriez tous les matchs de ce tour étant reportés à la même date”, a déclaré le Suédois.

“Donc (alors) vous ne créez pas un tableau de classement où certaines équipes de joueurs ont joué 10 et certaines équipes ont joué 11, vous jouez de différents côtés de la fenêtre de transfert et ainsi de suite.

L’entraîneur-chef d’Arsenal Women, Jonas Eidevall, espère que la série de matches de la WSL reportée le week-end dernier pourra être reprogrammée ensemble (John Walton / PA)

“Je ne pense pas que quiconque en tienne compte, mais pour moi, quand je regarde cela en essayant simplement de le rendre équitable, il est vraiment important que la compétition soit équitable pour toutes les équipes. Je ferais comme ça.

L’England and Wales Cricket Board a confirmé que les matchs du trophée Rachael Heyhoe Flint qui devaient être joués vendredi dernier mais qui n’ont finalement pas eu lieu après la mort de la reine la veille ne seraient pas reportés et seraient considérés comme un ‘ non résultat’.

“Bien que des efforts aient été faits pour essayer de reprogrammer les matchs et de s’assurer que le maximum de cricket est joué, il n’a pas été possible de les intégrer dans le calendrier actuel avant la finale du Lord le dimanche 25 septembre”, a déclaré la BCE dans une déclaration.

“Chaque équipe recevra deux points des matchs concernés.”